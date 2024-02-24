Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1410

Maksim Dmitrievski :

Sonra bir köşeye saklan ve daha fazla yemek yeme

Vasili Perepelkin :

İş eğitimlerinden birinden bu videodan bir ekran görüntüsü - salonda tek bir adam değil))) Ne için olurdu? Görünüşe göre, kadınların içgüdüleri zengin bir erkek bulmaya yöneliyor. Ama şans yoktu, sahnede sadece bir tane ve o vardı ve hatta onlardan para kesiyordu.



 
elibrarius :

Belki de bu nasıl iyi bir koca bulunacağına dair eğitimdir? Ya da idollerini görmeye geldiler...

Genelde sahnenin yanında bir adam var ama seyirci veya organizatör arasında net değil.

kutu kurbanı
 
Alexey Vyazmikin :

Ses mühendisi.

 
elibrarius :

Açık. Objektif olarak evet, kadınlar daha duygusal, yani hipnoz ve NLP'ye daha yatkınlar.

Ama anlamıyorum, bu bir şekilde psikolojinin bir bilim olarak sadece insanlara zarar verdiğini kanıtlıyor mu?

Bu eğitimlerin gerçekten kimseye yardım etmediğini düşünüyorsunuz - bundan şüpheliyim.

 
elibrarius :

Pazar bir kalabalıktır ve bir erkek kalabalığı bireysel bir kadın gibi davranır, içgüdüsel, sezgisel ve inatçı (Maximiz gibi), kadınları anlarsanız, pazarı anlarsınız = kâr için ticaret yaparsınız veya bu beceriyi örneğin siyasette başka bir alan.

 
:))) Sonunda dal tamamen çıktı... Sende büyücü yok.
Asla başarıya götürmeyecek 2 şey var - finansal VR'nin farklılaşması ve psikolojik eğitim tutkusu.
 
Maksim Dmitrievski :
Yani ARMA iyi, ama ARIMA zaten çok fazla)

Katılıyorum, genel olarak AR ile geçinmeye çalışıyorum)

