Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1410
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sonra bir köşeye saklan ve daha fazla yemek yeme
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
İş eğitimlerinden birinden bu videodan bir ekran görüntüsü - salonda tek bir adam değil))) Ne için olurdu? Görünüşe göre, kadınların içgüdüleri zengin bir erkek bulmaya yöneliyor. Ama şans yoktu, sahnede sadece bir tane ve o vardı ve hatta onlardan para kesiyordu.
İş eğitimlerinden birinden ekran görüntüsü - salonda tek bir adam değil))) Ne için olurdu?
Belki de bu nasıl iyi bir koca bulunacağına dair eğitimdir? Ya da idollerini görmeye geldiler...
Genelde sahnenin yanında bir adam var ama seyirci veya organizatör arasında net değil.
Belki de bu nasıl iyi bir koca bulunacağına dair eğitimdir? Ya da idollerini görmeye geldiler...
Genelde sahnenin yanında o adam var ama seyirci veya organizatör arasında net değil.
Ses mühendisi.
Ses mühendisi.
Açık. Objektif olarak evet, kadınlar daha duygusal, yani hipnoz ve NLP'ye daha yatkınlar.
Ama anlamıyorum, bu bir şekilde psikolojinin bir bilim olarak sadece insanlara zarar verdiğini kanıtlıyor mu?
Bu eğitimlerin gerçekten kimseye yardım etmediğini düşünüyorsunuz - bundan şüpheliyim.
İş eğitimlerinden birinden bu videodan bir ekran görüntüsü - salonda tek bir adam değil))) Ne için olurdu? Görünüşe göre, kadınların içgüdüleri zengin bir erkek bulmaya yöneliyor. Ama şans yoktu, sahnede sadece bir tane ve o vardı ve hatta onlardan para kesiyordu.
Pazar bir kalabalıktır ve bir erkek kalabalığı bireysel bir kadın gibi davranır, içgüdüsel, sezgisel ve inatçı (Maximiz gibi), kadınları anlarsanız, pazarı anlarsınız = kâr için ticaret yaparsınız veya bu beceriyi örneğin siyasette başka bir alan.
Asla başarıya götürmeyecek 2 şey vardır - bu, VR'nin farklılaşması ve psikolojik eğitim tutkusudur.
Yani ARMA iyi, ama ARIMA zaten çok fazla)
Katılıyorum, genel olarak AR ile geçinmeye çalışıyorum)