Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1295
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SSS'den DC'lerde / birkaç DC'de işlem yaptıklarını anladım. Birkaç DC olsa da, 6 * DC sayısı olmalıdır. Hala Goldman ve Morgan olmak zorundasın. Her ne kadar zaman olsa da, bu miktarlarla. Evet ve bir DC böyle bir müşteriyi sindirmeyecek ... bir dolandırıcılık yönünde bir + daha.
Pekala, eğer gerçekten yılda %43 ile %100 kazanabiliyorlarsa, o zaman saygının yanı sıra, bu daha çok MO okuyanlar için bir örnektir. %10 hatadan bahsedenler - yatırım fonlarınızı gösterin))
İlginç... stratejinin ne kadar değiştiği. 2017'de ayda 25 euro işlem vardı (25'ten sadece 4'ü kârsızdı) ve şimdi 3.500 var, ancak daha küçük miktarlarda. Görünüşe göre, Ulusal Meclis uzun vadeden kısa vadeye yeniden eğitildi.
Bu arada, başka bir tuhaflık. Halihazırda farklı stratejiler olsaydı, 6 hesapta değil, farklı para birimleri ve farklı model/stratejilerle yüz hesapta işlem yapmak mantıklı olurdu. 2017'de zaten uzun vadeli işleyen bir strateji varsa neden atıldı? Dahil olmak üzere kullanılmalıdır. riskleri çeşitlendirmek.
Test cihazında kontrol ederseniz, yaklaşık olarak şöyle çıkıyor (SATIŞ'ta %100 :)
SSS'den DC'lerde / birkaç DC'de işlem yaptıklarını anladım. Birkaç DC olsa da, 6 * DC sayısı olmalıdır. Hala Goldman ve Morgan olmak zorundasın. Her ne kadar zaman olsa da, bu miktarlarla. Evet ve bir DC böyle bir müşteriyi sindirmeyecek ... bir dolandırıcılık yönünde bir + daha.
Pekala, eğer gerçekten yılda %43 ile %100 kazanabiliyorlarsa, o zaman saygının yanı sıra, bu daha çok MO okuyanlar için bir örnektir. %10 hatadan bahsedenler - yatırım fonlarınızı gösterin))
İlginç... stratejinin ne kadar değiştiği. 2017'de ayda 25 euro işlem vardı (25'ten sadece 4'ü kârsızdı) ve şimdi 3.500 var, ancak daha küçük miktarlarda. Görünüşe göre, Ulusal Meclis uzun vadeden kısa vadeye yeniden eğitildi.
Bu arada, başka bir tuhaflık. Halihazırda farklı stratejiler olsaydı, 6 hesapta değil, farklı para birimleri ve farklı model/stratejilerle yüz hesapta işlem yapmak mantıklı olurdu. 2017'de zaten uzun vadeli işleyen bir strateji varsa neden atıldı? Dahil olmak üzere kullanılmalıdır. riskleri çeşitlendirmek.
Dolandırıcı olduğu belli değil, sitenin tarzında bile görebiliyorsunuz, “sizi arayalım her şeyi anlatalım!” takıntısı ile şimdiye kadar dolandırıcıların tarzı ve yaklaşımları değişmedi, kesinlikle biliyorlar. daha iyi, ancak IMHO bu bağlamda bu kadar ucuz pazarlama üst üste iyi çalışmıyor.
Dolandırıcı olduğu belli değil, sitenin tarzında bile görebiliyorsunuz, “sizi arayalım her şeyi anlatalım!” takıntısı ile şimdiye kadar dolandırıcıların tarzı ve yaklaşımları değişmedi, kesinlikle biliyorlar. daha iyi, ancak IMHO bu bağlamda bu kadar ucuz pazarlama üst üste iyi çalışmıyor.
Yatırımlardan kazanmalarına yardımcı olabileceğiniz kitlelere nasıl iletilir? Aynen öyle kullanıyorlar. Site, sitede reklam ve site formlarında "bize telefon numaranızı verin")Not: Ve e-postaya gönderilen soru henüz cevaplanmadı
Onlara yardım edebileceğinizi kitlelere nasıl iletebilirsiniz?
))))))
Ve eğer çalışan ve karlı bir MO stratejiniz olsaydı şirketinizin reklamını nasıl yapardınız (herkese soruyorsunuz)? Goldman ve Morgan'ın çıktıları dışında (muhtemelen 1 milyon dolardan az parayla girmesine izin verilmeyecek).
Yatırımlardan kazanmalarına yardımcı olabileceğiniz kitlelere nasıl iletilir? Aynen öyle kullanıyorlar. Site, sitede reklam ve site formlarında "bize telefon numaranızı verin")Not: Ve e-postaya gönderilen soru henüz cevaplanmadı
Reklam gerekli mi? Pazarlama ile reklam yapmak hassas bir iştir, bunu tam olarak nasıl yapacağımı gerçekten çok iyi anlamıyorum, ancak feng shui'de yapılmadığında açıkça görebiliyorum. Örneğin, dünyadaki en havalı miktar fonlarından birinin sitesinde neler olduğunu görelim https://www.renfund.com
Tutarlı bir şekilde karlı bir algo-ticaret IMHO, ek reklamlara, uygun becerileri edinmeye uzun yıllar hatta on yıllar adayan bir kişi / kişilere ihtiyaç duymaz ve bu nedenle, ilk deneyler için yatırımcıları kolayca bulmak için (dar çevrelerde) yeterince bilinmelidir. birkaç yüz kilo dolar, belki daha sonra riskten korunma fonunun ortakları haline gelen birkaç limon ve fon normal çalıştığında yatırımcılar da genellikle kulaktan kulağa yayılıyor. Dolandırıcılar, çeşitli piramitler ve yutturmacalar için agresif pazarlamaya ihtiyaç vardır, aslında oradaki en önemli şey budur.
Algoritmik ticaret kariyerinin başlangıcında Jim Simons'un, reklamlarında kilofloplu bir sinir ağının katmanlarının sayısına odaklandığını ve telefon satışları yoluyla yatırımcıları cezbettiğini düşünüyor musunuz?
Reklam gerekli mi? Pazarlama ile reklam vermek hassas bir iştir, bunu özellikle nasıl yapacağımı gerçekten anlamıyorum ama feng shui yapılmadığında açıkça görebiliyorum. Örneğin, dünyadaki en havalı miktar fonlarından birinin sitesinde neler olduğunu görelim https://www.renfund.com
Tutarlı bir şekilde karlı bir algo-ticaret IMHO, ek reklamlara, uygun becerileri edinmeye uzun yıllar hatta on yıllar adayan bir kişi / kişilere ihtiyaç duymaz ve bu nedenle, ilk deneyler için yatırımcıları kolayca bulmak için (dar çevrelerde) yeterince bilinmelidir. birkaç yüz kilo dolar, belki daha sonra riskten korunma fonunun ortakları haline gelen birkaç limon ve fon normal çalıştığında yatırımcılar da genellikle kulaktan kulağa yayılıyor. Dolandırıcılar, çeşitli piramitler ve yutturmacalar için agresif pazarlamaya ihtiyaç vardır, aslında oradaki en önemli şey budur.
Algoritmik ticaret kariyerinin başlangıcında Jim Simons'un, reklamlarında kilofloplu bir sinir ağının katmanlarının sayısına odaklandığını ve telefon satışları yoluyla yatırımcıları cezbettiğini düşünüyor musunuz?
Startup'ların kesinlikle reklama ihtiyacı var, yoksa onlar hakkında nasıl bilgi edinecekler?
Rönesans gibi bir site ile bir startup sadece kendi yatırımlarıyla baş başa kalacaktır.
Bu arada, "Rönesans" adı tamamen pazarlamadır.) MO ile herhangi bir ilişki kurmaz, sadece para ve güzel bir yaşamla (Sonuçta Rönesans, Konstantinopolis'in çuvalı ve Bizans'ın kalıntıları tarafından körüklendi) Altın ve mücevherden, sanat ve kültüre, kuyuya ve “beyne” kadar her şey çıkarıldı. Venedik'te Doge Sarayı farklı renk ve malzemelerden sütunlardan inşa edildi, her şey Konstantinopolis'ten alındı, görünüşe göre farklı saraylar gördüler. ve tapınaklar).
Startup'ların kesinlikle reklama ihtiyacı var, yoksa onlar hakkında nasıl bilgi edinecekler?
Rönesans gibi bir site ile bir startup sadece kendi yatırımlarıyla baş başa kalacaktır.
Bu arada, "Rönesans" adı tamamen pazarlamadır.) Moskova Bölgesi ile herhangi bir ilişki kurmaz, sadece para ve güzel bir yaşamla (Sonuçta Rönesans, Konstantinopolis'in çuvalı ve kalıntıları tarafından körüklendi) Bizans Altın ve mücevherden sanat ve kültüre, kuyuya ve “beyne” kadar her şey çıkarıldı. saraylar ve tapınaklar).
Rönesans'ın başlangıcında Bizans artık yoktu, Konstantinopolis Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Haçlı Seferleri bundan 200 yıl önce sona erdi.
Şaka yapma yani...
Algoritmik ticaret kariyerinin başında Jim Simons'un , reklamlarında kilofloplu bir sinir ağının katmanlarının sayısına odaklandığını ve telefon satışları yoluyla yatırımcıları cezbettiğini düşünüyor musunuz?
Pekala, bu Kisses'tan bir basçı - hala piyasada işlem görüyor mu??!!
Pekala, bu Kisses'tan bir basçı - hala piyasada işlem yapıyor mu??!!
Alım satım yaptı, şimdi muhtemelen alım satım yapmıyor, para harcıyor, kafayı buluyor.
Startup'ların kesinlikle reklama ihtiyacı var, yoksa onlar hakkında nasıl bilgi edinecekler?
Rönesans gibi bir site ile bir startup sadece kendi yatırımlarıyla baş başa kalacaktır.
Bu arada, "Rönesans" adı tamamen pazarlamadır.) Moskova Bölgesi ile herhangi bir ilişki kurmaz, sadece para ve güzel bir yaşamla (Sonuçta Rönesans, Konstantinopolis'in çuvalı ve kalıntıları tarafından körüklendi) Bizans Altın ve mücevherden sanat ve kültüre, kuyuya ve “beyne” kadar her şey çıkarıldı. saraylar ve tapınaklar).
Evet, işin aslı şu ki, insanlar cüzdanlarının derinliği ile ters orantılı olarak moda sitelerine ve reklamlara gidiyorlar, peki, bir “startup” ve bir hedge fonunu karıştırmanıza gerek yok, benim görüşüm devam ediyor, kendi başına sonuç almış algoritmik bir tüccar açlıktan ölmez ve dar çevrelerde yatırım bulmak sorun değil, herhangi bir ticaret altyapısı veya ticaret sistemi olmadan birisinin önceden “sermaye” istemesi başka bir şeydir, ancak “Bana eğitim için maaş öde” gibi, sonra elbette böyle naku gönderiyorlar ve güzel siteler ve video kliplerle reklama ihtiyaçları var. Ama dünya büyük, belki ben fazla kategorik olabilirim.
Rönesans'ın başlangıcında Bizans artık yoktu, Konstantinopolis Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Haçlı Seferleri bundan 200 yıl önce sona erdi.
Şaka yapma yani...
Vikipedi'nin ve yabancılardan "Kültür" konulu bu eğitici dizilerin açıkça yalan söylediğini bu sayede anladım! Aslında hiç de öyle değildi...