"MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyallerine dair Genel Bilgi" makalesi için tartışma - sayfa 36
Sadece formülü uyguladım: (500/358) * 1 = 1,3 lot. Pls beni düzeltin, formülün gerekli marj etkisini de içermesi gerekiyor.
Lütfen ilk gönderinizi tekrar okuyun, sanırım bakiyeleri mevduat yükleriyle karıştırdınız.
" Mevduat yükümün 100: 1 kaldıraçla 500 olduğunu, sağlayıcının bakiyesinin ise aynı 100: 1 kaldıraçla 356 olduğunu ve böylece maksimum açık lotların 1,3 olduğunu varsayalım. Şimdi her bir FX çiftinin gerekli marjını göz önünde bulundurarak, bakiyemin% 150'ına kadar olan ve risk yönetimi açısından kesinlikle tavsiye edilmeyen 1.3 lot için yaklaşık 40-200 $ olacaktır. Bu durumda ne önerirsiniz?"
Depozito yükünüz %50 ise oldukça kabul edilebilir, 500 bana bunun çok büyük olduğunu söyletti.
Maksimum mevduat yükü = Maksimum Sermaye koruması, değil mi?
Maksimum para yatırma yükü ne kadar az olursa, hesabınız için o kadar iyi olur.
500 dolarlık bir hesap için 1,3 lot çok fazla görünüyor, evet.
Maksimum açık lotlar bakiyenizin %____'ünü geçmemelidir.
Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, ticaret tarzınıza, üstlenilen riske ve diğer birçok faktöre bağlıdır.
Bazıları ideal işlem büyüklüğünün işlem başına 1000 $ başına 0,01 olduğunu söylerken, diğerleri 3000 $ başına 0,01, bazıları ise 1000 $ başına 0,10 açabileceğini söylüyor.
Bu tamamen bir mesele ya da risk yönetimi aslında.
Ayrıca, aynı anda açık olacak işlem sayısına da bağlıdır, bazı stratejilerde bir seferde yalnızca 1 işlem açıkken, diğer bazı ızgara stratejilerinde düzinelerce işlem olabilir.Şahsen ben 1000$/işlem başına 0,01-0,03 civarında ve %50'nin altında bir depozito yükü ile kendimi rahat hissediyorum, ancak bunların hepsi çok objektif.
Merhaba,
Bir şüphem var, kullanılacak depozitomun yüzdesini değiştirmek istiyorum, abone olduğum sinyalin bu seçeneğini yeniden yapılandırmak için nereye erişebilirim?
Saygılarımla
MT4/5 >> Tools >> Options >> Signals >> Use no more than: ... of deposit seçeneğine gitmeniz gerekir.
MQL5 VPS kullanıyorsanız, tıklamanız gerekir: Gerçek zamanlı sinyal aboneliğini etkinleştir seçeneğine tıklamanız ve yeni sinyal aboneliği ayarlarınızı MQL5 VPS'nizle tekrar senkronize etmeniz gerekir (MQL5 VPS'nize sağ tıklayın >> Yalnızca Sinyali Senkronize Et.
Aşağıdakileri belgelerden okuyun ... Bir Sinyale Nasıl Abone Olunur - Ticaret Sinyalleri ve Kopya Ticaret - MetaTrader 5 Yardım