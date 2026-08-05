- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
71 (79.77%)
Убыточных трейдов:
18 (20.22%)
Лучший трейд:
253.08 USD
Худший трейд:
-70.60 USD
Общая прибыль:
536.82 USD (17 301 pips)
Общий убыток:
-417.17 USD (14 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (271.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.45 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
3.97%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
54 (60.67%)
Коротких трейдов:
35 (39.33%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
7.56 USD
Средний убыток:
-23.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-80.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.68 USD (2)
Прирост в месяц:
11.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.19 USD
Максимальная:
240.61 USD (22.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.97% (240.65 USD)
По эквити:
1.09% (11.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|120
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +253.08 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +271.45 USD
Макс. убыток в серии: -80.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Slayer version 1.90+
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
89
79%
2%
1.28
1.34
USD
USD
23%
1:500