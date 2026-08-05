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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Slayer New
Eugen-alexandru Zibileanu

Gold Slayer New

Eugen-alexandru Zibileanu
Eugen-alexandru Zibileanu

Eugen-alexandru Zibileanu

4.7 (40)
⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
21 продукт 3 сигнала 1 тема 3 комментария
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 12%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
71 (79.77%)
Убыточных трейдов:
18 (20.22%)
Лучший трейд:
253.08 USD
Худший трейд:
-70.60 USD
Общая прибыль:
536.82 USD (17 301 pips)
Общий убыток:
-417.17 USD (14 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (271.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.45 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
3.97%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
54 (60.67%)
Коротких трейдов:
35 (39.33%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
7.56 USD
Средний убыток:
-23.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-80.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.68 USD (2)
Прирост в месяц:
11.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.19 USD
Максимальная:
240.61 USD (22.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.97% (240.65 USD)
По эквити:
1.09% (11.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 120
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.08 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +271.45 USD
Макс. убыток в серии: -80.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Slayer version 1.90+

https://www.mql5.com/en/market/product/175962

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 22:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.08.05 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Slayer New
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
1.1K
USD
4
100%
89
79%
2%
1.28
1.34
USD
23%
1:500
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