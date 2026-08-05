- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
85 (82.52%)
亏损交易:
18 (17.48%)
最好交易:
253.08 USD
最差交易:
-70.60 USD
毛利:
573.85 USD (18 989 pips)
毛利亏损:
-419.03 USD (14 512 pips)
最大连续赢利:
21 (65.99 USD)
最大连续盈利:
271.45 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.54%
最大入金加载:
3.97%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.64
长期交易:
64 (62.14%)
短期交易:
39 (37.86%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
6.75 USD
平均损失:
-23.28 USD
最大连续失误:
2 (-80.68 USD)
最大连续亏损:
-80.68 USD (2)
每月增长:
15.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
193.19 USD
最大值:
240.61 USD (22.97%)
相对跌幅:
结余:
22.97% (240.65 USD)
净值:
1.11% (12.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|155
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +253.08 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +65.99 USD
最大连续亏损: -80.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Slayer version 1.90+
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
100%
103
82%
2%
1.36
1.50
USD
USD
23%
1:500