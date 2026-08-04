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Сигналы / MetaTrader 5 / Vatikan
Atilla Oztuerk

Vatikan

Atilla Oztuerk
Atilla Oztuerk

Atilla Oztuerk

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 122%
XMGlobal-MT5 8
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
265 (86.31%)
Убыточных трейдов:
42 (13.68%)
Лучший трейд:
65.20 USD
Худший трейд:
-173.74 USD
Общая прибыль:
2 071.46 USD (81 705 pips)
Общий убыток:
-889.11 USD (319 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (307.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.28 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
95.56%
Макс. загрузка депозита:
2.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
135 (43.97%)
Коротких трейдов:
172 (56.03%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
3.85 USD
Средняя прибыль:
7.82 USD
Средний убыток:
-21.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-287.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.83 USD (3)
Прирост в месяц:
20.95%
Годовой прогноз:
254.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.46 USD
Максимальная:
287.83 USD (50.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.49% (287.83 USD)
По эквити:
2.79% (52.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 117
GBPUSD# 79
GOLD# 44
USDJPY# 24
BRENTCash# 23
US100Cash# 13
GER40Cash# 3
EURGBP# 2
BTCUSD# 1
OILCash# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 821
GBPUSD# 580
GOLD# -325
USDJPY# 239
BRENTCash# 129
US100Cash# -255
GER40Cash# -10
EURGBP# 7
BTCUSD# -4
OILCash# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 8.8K
GBPUSD# 11K
GOLD# -14K
USDJPY# 4.6K
BRENTCash# 1.3K
US100Cash# -204K
GER40Cash# -8.9K
EURGBP# 52
BTCUSD# -36K
OILCash# 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.20 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +307.28 USD
Макс. убыток в серии: -287.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 11:48
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vatikan
30 USD в месяц
122%
0
0
USD
1.9K
USD
21
0%
307
86%
96%
2.32
3.85
USD
9%
1:500
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