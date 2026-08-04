- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
265 (86.31%)
Убыточных трейдов:
42 (13.68%)
Лучший трейд:
65.20 USD
Худший трейд:
-173.74 USD
Общая прибыль:
2 071.46 USD (81 705 pips)
Общий убыток:
-889.11 USD (319 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (307.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.28 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
95.56%
Макс. загрузка депозита:
2.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
135 (43.97%)
Коротких трейдов:
172 (56.03%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
3.85 USD
Средняя прибыль:
7.82 USD
Средний убыток:
-21.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-287.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.83 USD (3)
Прирост в месяц:
20.95%
Годовой прогноз:
254.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.46 USD
Максимальная:
287.83 USD (50.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.49% (287.83 USD)
По эквити:
2.79% (52.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|117
|GBPUSD#
|79
|GOLD#
|44
|USDJPY#
|24
|BRENTCash#
|23
|US100Cash#
|13
|GER40Cash#
|3
|EURGBP#
|2
|BTCUSD#
|1
|OILCash#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|821
|GBPUSD#
|580
|GOLD#
|-325
|USDJPY#
|239
|BRENTCash#
|129
|US100Cash#
|-255
|GER40Cash#
|-10
|EURGBP#
|7
|BTCUSD#
|-4
|OILCash#
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|8.8K
|GBPUSD#
|11K
|GOLD#
|-14K
|USDJPY#
|4.6K
|BRENTCash#
|1.3K
|US100Cash#
|-204K
|GER40Cash#
|-8.9K
|EURGBP#
|52
|BTCUSD#
|-36K
|OILCash#
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.20 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +307.28 USD
Макс. убыток в серии: -287.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
122%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
21
0%
307
86%
96%
2.32
3.85
USD
USD
9%
1:500