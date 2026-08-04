- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
313
盈利交易:
271 (86.58%)
亏损交易:
42 (13.42%)
最好交易:
65.20 USD
最差交易:
-173.74 USD
毛利:
2 085.97 USD (82 088 pips)
毛利亏损:
-889.11 USD (319 393 pips)
最大连续赢利:
35 (307.28 USD)
最大连续盈利:
307.28 USD (35)
夏普比率:
0.15
交易活动:
83.48%
最大入金加载:
2.36%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.16
长期交易:
140 (44.73%)
短期交易:
173 (55.27%)
利润因子:
2.35
预期回报:
3.82 USD
平均利润:
7.70 USD
平均损失:
-21.17 USD
最大连续失误:
3 (-287.83 USD)
最大连续亏损:
-287.83 USD (3)
每月增长:
21.89%
年度预测:
265.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
139.46 USD
最大值:
287.83 USD (50.20%)
相对跌幅:
结余:
9.49% (287.83 USD)
净值:
2.79% (52.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|119
|GBPUSD#
|80
|GOLD#
|44
|USDJPY#
|27
|BRENTCash#
|23
|US100Cash#
|13
|GER40Cash#
|3
|EURGBP#
|2
|BTCUSD#
|1
|OILCash#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|825
|GBPUSD#
|581
|GOLD#
|-325
|USDJPY#
|247
|BRENTCash#
|129
|US100Cash#
|-255
|GER40Cash#
|-10
|EURGBP#
|7
|BTCUSD#
|-4
|OILCash#
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|8.9K
|GBPUSD#
|11K
|GOLD#
|-14K
|USDJPY#
|4.9K
|BRENTCash#
|1.3K
|US100Cash#
|-204K
|GER40Cash#
|-8.9K
|EURGBP#
|52
|BTCUSD#
|-36K
|OILCash#
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.20 USD
最差交易: -174 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +307.28 USD
最大连续亏损: -287.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
124%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
21
0%
313
86%
83%
2.34
3.82
USD
USD
9%
1:500