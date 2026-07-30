- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
14 (93.33%)
Убыточных трейдов:
1 (6.67%)
Лучший трейд:
3.61 USD
Худший трейд:
-25.34 USD
Общая прибыль:
17.39 USD (1 789 pips)
Общий убыток:
-25.94 USD (2 530 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (17.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.39 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
1.78%
Макс. загрузка депозита:
9.52%
Последний трейд:
57 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
14 (93.33%)
Коротких трейдов:
1 (6.67%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-0.57 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-25.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-25.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.34 USD (1)
Прирост в месяц:
-8.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.55 USD
Максимальная:
25.38 USD (21.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.72% (25.38 USD)
По эквити:
20.44% (23.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-741
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.61 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.39 USD
Макс. убыток в серии: -25.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
The Osloma Gold Single Entry Model uses multiple timeframes to identify breakouts and enter trades on pullbacks. It employs a single-entry approach with defined stop-loss and take-profit levels. It does NOT use any Grid or Martingale strategies and is purely a single-entry system with clearly defined risk management.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
69 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
3
100%
15
93%
2%
0.67
-0.57
USD
USD
22%
1:500