- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
3.61 USD
最差交易:
-25.34 USD
毛利:
23.49 USD (2 295 pips)
毛利亏损:
-26.14 USD (2 530 pips)
最大连续赢利:
14 (17.39 USD)
最大连续盈利:
17.39 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
2.92%
最大入金加载:
10.56%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.10
长期交易:
15 (75.00%)
短期交易:
5 (25.00%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.24 USD
平均损失:
-26.14 USD
最大连续失误:
1 (-25.34 USD)
最大连续亏损:
-25.34 USD (1)
每月增长:
-2.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.59 USD
最大值:
25.42 USD (21.76%)
相对跌幅:
结余:
21.72% (25.38 USD)
净值:
20.44% (23.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-235
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.61 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.39 USD
最大连续亏损: -25.34 USD
The Osloma Gold Single Entry Model uses multiple timeframes to identify breakouts and enter trades on pullbacks. It employs a single-entry approach with defined stop-loss and take-profit levels. It does NOT use any Grid or Martingale strategies and is purely a single-entry system with clearly defined risk management.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月69 USD
-3%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
3
100%
20
95%
3%
0.89
-0.13
USD
USD
22%
1:500