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Uttam Kumar Nandeibam

Osloma Gold Single Entry

Uttam Kumar Nandeibam
Uttam Kumar Nandeibam

Uttam Kumar Nandeibam

3.5 (19)
Computer Engineer & full-time Trader since 2018.

Youtube Link: https://www.youtube.com/@OslomaFx
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每月复制 69 USD per 
增长自 2026 -3%
ICMarketsSC-MT5-3
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  • 成长
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交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
3.61 USD
最差交易:
-25.34 USD
毛利:
23.49 USD (2 295 pips)
毛利亏损:
-26.14 USD (2 530 pips)
最大连续赢利:
14 (17.39 USD)
最大连续盈利:
17.39 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
2.92%
最大入金加载:
10.56%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.10
长期交易:
15 (75.00%)
短期交易:
5 (25.00%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.24 USD
平均损失:
-26.14 USD
最大连续失误:
1 (-25.34 USD)
最大连续亏损:
-25.34 USD (1)
每月增长:
-2.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.59 USD
最大值:
25.42 USD (21.76%)
相对跌幅:
结余:
21.72% (25.38 USD)
净值:
20.44% (23.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -235
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
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最好交易: +3.61 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.39 USD
最大连续亏损: -25.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
TitanFX-MT5-01
61.00 × 1
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The Osloma Gold Single Entry Model uses multiple timeframes to identify breakouts and enter trades on pullbacks. It employs a single-entry approach with defined stop-loss and take-profit levels. It does NOT use any Grid or Martingale strategies and is purely a single-entry system with clearly defined risk management.


没有评论
2026.08.05 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 12:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 12:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.30 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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