- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
208 (69.33%)
Убыточных трейдов:
92 (30.67%)
Лучший трейд:
101.51 EUR
Худший трейд:
-392.26 EUR
Общая прибыль:
3 393.48 EUR (1 696 232 pips)
Общий убыток:
-3 777.98 EUR (1 281 559 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (315.76 EUR)
Макс. прибыль в серии:
318.54 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
78.27%
Макс. загрузка депозита:
27.61%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
196 (65.33%)
Коротких трейдов:
104 (34.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-1.28 EUR
Средняя прибыль:
16.31 EUR
Средний убыток:
-41.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 428.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 428.49 EUR (12)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 098.55 EUR
Максимальная:
1 708.65 EUR (169.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.61% (1 708.65 EUR)
По эквити:
4.71% (140.75 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#Germany40
|136
|SILVER
|64
|DOGECOIN
|37
|GOLD
|26
|BRENT
|11
|ETHEREUM
|10
|XRP
|8
|SOLANA
|3
|#UKOil_M25
|3
|#US500_M25
|1
|NAT.GAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#Germany40
|434
|SILVER
|210
|DOGECOIN
|-978
|GOLD
|21
|BRENT
|46
|ETHEREUM
|-56
|XRP
|36
|SOLANA
|-92
|#UKOil_M25
|5
|#US500_M25
|0
|NAT.GAS
|-65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#Germany40
|465K
|SILVER
|4.4K
|DOGECOIN
|-46K
|GOLD
|4.1K
|BRENT
|12K
|ETHEREUM
|-29K
|XRP
|17K
|SOLANA
|-10K
|#UKOil_M25
|259
|#US500_M25
|25
|NAT.GAS
|-133
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.51 EUR
Худший трейд: -392 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +315.76 EUR
Макс. убыток в серии: -1 428.49 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
90
0%
300
69%
78%
0.89
-1.28
EUR
EUR
59%
1:30