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Сигналы / MetaTrader 4 / FXANS
Martins Ansons

FXANS

Martins Ansons
Martins Ansons

Martins Ansons

0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 20%
FxPro.com-Real09
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
208 (69.33%)
Убыточных трейдов:
92 (30.67%)
Лучший трейд:
101.51 EUR
Худший трейд:
-392.26 EUR
Общая прибыль:
3 393.48 EUR (1 696 232 pips)
Общий убыток:
-3 777.98 EUR (1 281 559 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (315.76 EUR)
Макс. прибыль в серии:
318.54 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
78.27%
Макс. загрузка депозита:
27.61%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
196 (65.33%)
Коротких трейдов:
104 (34.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-1.28 EUR
Средняя прибыль:
16.31 EUR
Средний убыток:
-41.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 428.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 428.49 EUR (12)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 098.55 EUR
Максимальная:
1 708.65 EUR (169.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.61% (1 708.65 EUR)
По эквити:
4.71% (140.75 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#Germany40 136
SILVER 64
DOGECOIN 37
GOLD 26
BRENT 11
ETHEREUM 10
XRP 8
SOLANA 3
#UKOil_M25 3
#US500_M25 1
NAT.GAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#Germany40 434
SILVER 210
DOGECOIN -978
GOLD 21
BRENT 46
ETHEREUM -56
XRP 36
SOLANA -92
#UKOil_M25 5
#US500_M25 0
NAT.GAS -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#Germany40 465K
SILVER 4.4K
DOGECOIN -46K
GOLD 4.1K
BRENT 12K
ETHEREUM -29K
XRP 17K
SOLANA -10K
#UKOil_M25 259
#US500_M25 25
NAT.GAS -133
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.51 EUR
Худший трейд: -392 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +315.76 EUR
Макс. убыток в серии: -1 428.49 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.32% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXANS
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
3K
EUR
90
0%
300
69%
78%
0.89
-1.28
EUR
59%
1:30
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