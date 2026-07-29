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Martins Ansons

FXANS

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交易:
301
盈利交易:
209 (69.43%)
亏损交易:
92 (30.56%)
最好交易:
101.51 EUR
最差交易:
-392.26 EUR
毛利:
3 406.48 EUR (1 708 992 pips)
毛利亏损:
-3 777.98 EUR (1 281 559 pips)
最大连续赢利:
20 (315.76 EUR)
最大连续盈利:
318.54 EUR (10)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
81.31%
最大入金加载:
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最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.22
长期交易:
196 (65.12%)
短期交易:
105 (34.88%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-1.23 EUR
平均利润:
16.30 EUR
平均损失:
-41.07 EUR
最大连续失误:
12 (-1 428.49 EUR)
最大连续亏损:
-1 428.49 EUR (12)
每月增长:
3.14%
年度预测:
38.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
1 708.65 EUR (169.16%)
相对跌幅:
结余:
58.61% (1 708.65 EUR)
净值:
4.71% (140.75 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#Germany40 137
SILVER 64
DOGECOIN 37
GOLD 26
BRENT 11
ETHEREUM 10
XRP 8
SOLANA 3
#UKOil_M25 3
#US500_M25 1
NAT.GAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#Germany40 449
SILVER 210
DOGECOIN -978
GOLD 21
BRENT 46
ETHEREUM -56
XRP 36
SOLANA -92
#UKOil_M25 5
#US500_M25 0
NAT.GAS -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#Germany40 477K
SILVER 4.4K
DOGECOIN -46K
GOLD 4.1K
BRENT 12K
ETHEREUM -29K
XRP 17K
SOLANA -10K
#UKOil_M25 259
#US500_M25 25
NAT.GAS -133
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +101.51 EUR
最差交易: -392 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +315.76 EUR
最大连续亏损: -1 428.49 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.08.05 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.32% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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