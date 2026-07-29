- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
301
盈利交易:
209 (69.43%)
亏损交易:
92 (30.56%)
最好交易:
101.51 EUR
最差交易:
-392.26 EUR
毛利:
3 406.48 EUR (1 708 992 pips)
毛利亏损:
-3 777.98 EUR (1 281 559 pips)
最大连续赢利:
20 (315.76 EUR)
最大连续盈利:
318.54 EUR (10)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
81.31%
最大入金加载:
27.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.22
长期交易:
196 (65.12%)
短期交易:
105 (34.88%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-1.23 EUR
平均利润:
16.30 EUR
平均损失:
-41.07 EUR
最大连续失误:
12 (-1 428.49 EUR)
最大连续亏损:
-1 428.49 EUR (12)
每月增长:
3.14%
年度预测:
38.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 098.55 EUR
最大值:
1 708.65 EUR (169.16%)
相对跌幅:
结余:
58.61% (1 708.65 EUR)
净值:
4.71% (140.75 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#Germany40
|137
|SILVER
|64
|DOGECOIN
|37
|GOLD
|26
|BRENT
|11
|ETHEREUM
|10
|XRP
|8
|SOLANA
|3
|#UKOil_M25
|3
|#US500_M25
|1
|NAT.GAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#Germany40
|449
|SILVER
|210
|DOGECOIN
|-978
|GOLD
|21
|BRENT
|46
|ETHEREUM
|-56
|XRP
|36
|SOLANA
|-92
|#UKOil_M25
|5
|#US500_M25
|0
|NAT.GAS
|-65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#Germany40
|477K
|SILVER
|4.4K
|DOGECOIN
|-46K
|GOLD
|4.1K
|BRENT
|12K
|ETHEREUM
|-29K
|XRP
|17K
|SOLANA
|-10K
|#UKOil_M25
|259
|#US500_M25
|25
|NAT.GAS
|-133
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.51 EUR
最差交易: -392 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +315.76 EUR
最大连续亏损: -1 428.49 EUR
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
91
0%
301
69%
81%
0.90
-1.23
EUR
EUR
59%
1:30