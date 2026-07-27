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TJIONG KIM SHIUNG Tjiong

Carry Trade Filumina

TJIONG KIM SHIUNG Tjiong
TJIONG KIM SHIUNG Tjiong

TJIONG KIM SHIUNG Tjiong

0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
QuickPro-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
655 (97.61%)
Убыточных трейдов:
16 (2.38%)
Лучший трейд:
13.66 USD
Худший трейд:
-2.52 USD
Общая прибыль:
780.13 USD (111 433 pips)
Общий убыток:
-12.91 USD (1 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
258 (251.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.34 USD (258)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
93.47%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
304.45
Длинных трейдов:
671 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
60.43
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
1.19 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.52 USD (1)
Прирост в месяц:
2.12%
Годовой прогноз:
25.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.52 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (2.52 USD)
По эквити:
7.31% (219.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY.h 158
USDJPY.h 147
GBPJPY.h 137
GBPCHF.h 101
EURJPY.h 79
EURCHF.h 33
USDCHF.h 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY.h 149
USDJPY.h 176
GBPJPY.h 180
GBPCHF.h 132
EURJPY.h 83
EURCHF.h 31
USDCHF.h 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY.h 24K
USDJPY.h 29K
GBPJPY.h 28K
GBPCHF.h 7.6K
EURJPY.h 14K
EURCHF.h 2.8K
USDCHF.h 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.66 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 258
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +251.34 USD
Макс. убыток в серии: -0.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "QuickPro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Профессиональное описание стратегии — Долгосрочная Carry Trade система

Тип стратегии: Carry trade, только длинные позиции Основная методология: Дифференциал процентных ставок и накопление положительного свопа Профиль риска: Низкое кредитное плечо, контролируемая нагрузка, среднесрочное удержание позиций Подходит для: Пользователей, которые понимают механику свопов и предпочитают стабильные стратегии, ориентированные на доходность

📌 Обзор

Данная стратегия основана на подходе carry trade, где открываются исключительно длинные позиции по валютным парам с положительным процентным дифференциалом. Цель — получать стабильный доход за счёт положительного свопа, а также использовать среднесрочные движения цены, поддерживаемые фундаментальными макроэкономическими факторами.

Стратегия не опирается на краткосрочные прогнозы или высокочастотную торговлю. Основной акцент делается на стабильность, дисциплину и консервативное управление рисками, что делает её привлекательной для трейдеров, ориентированных на долгосрочный результат.

📌 Характеристики производительности

  • Процент прибыльных сделок: ~98% Соответствует природе carry trade, где позиции получают преимущество за счёт свопа и фундаментального направления.

  • Просадка: Очень низкая и хорошо контролируемая Просадка по балансу минимальна; просадка по средствам отражает нормальные колебания при удержании позиций.

  • Использование плеча: Консервативное (нагрузка на депозит <1%) Обеспечивает устойчивость в периоды рыночного шума.

  • Среднее время удержания: ~4 дня Подтверждает среднесрочный характер стратегии.

  • Направление сделок: 100% длинные позиции Полностью соответствует философии carry trade.

📌 Преимущества

  • Высокая стабильность: Отсутствие импульсивных входов и эмоциональных выходов.

  • Последовательная прибыль: Небольшие, но регулярные результаты, характерные для стратегий, ориентированных на доходность.

  • Дисциплина управления рисками: Плавающая просадка контролируется и не выходит за разумные пределы.

  • Подходит для консервативных инвесторов: Стратегия ориентирована на стабильный рост, а не на агрессивную торговлю.

📌 Риски и особенности

Carry trade имеет свои особенности, которые важно учитывать подписчикам:

  • Политика свопов различается у разных брокеров. Положительный своп не гарантирован везде — подписчикам следует проверить условия своего брокера.

  • Изменения политики центральных банков могут влиять на долгосрочное направление.

  • Позиции могут удерживаться дольше, особенно в периоды консолидации рынка.

  • Стратегия не подходит для трейдеров, ожидающих быстрых результатов или предпочитающих высокочастотную торговлю.

📌 Для кого предназначена стратегия

Рекомендуется пользователям, которые:

  • понимают дифференциал процентных ставок и механику свопов,

  • комфортно относятся к долгосрочному удержанию позиций,

  • предпочитают стабильность вместо агрессивной доходности,

  • работают с брокерами, предлагающими благоприятные условия по свопам.

📌 Профессиональное резюме

Это дисциплинированная и стабильная carry trade стратегия, ориентированная на долгосрочную доходность. Она обеспечивает низкую просадку, консервативную нагрузку на депозит и предсказуемые результаты, основанные на фундаментальных макроэкономических факторах. Подписчикам рекомендуется ознакомиться с политикой свопов своего брокера для максимальной эффективности стратегии.


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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Carry Trade Filumina
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
3K
USD
47
0%
671
97%
93%
60.42
1.14
USD
7%
1:500
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