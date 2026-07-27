- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY.h
|158
|USDJPY.h
|147
|GBPJPY.h
|137
|GBPCHF.h
|101
|EURJPY.h
|79
|EURCHF.h
|33
|USDCHF.h
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY.h
|149
|USDJPY.h
|176
|GBPJPY.h
|180
|GBPCHF.h
|132
|EURJPY.h
|83
|EURCHF.h
|31
|USDCHF.h
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY.h
|24K
|USDJPY.h
|29K
|GBPJPY.h
|28K
|GBPCHF.h
|7.6K
|EURJPY.h
|14K
|EURCHF.h
|2.8K
|USDCHF.h
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "QuickPro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
⭐ Профессиональное описание стратегии — Долгосрочная Carry Trade система
Тип стратегии: Carry trade, только длинные позиции Основная методология: Дифференциал процентных ставок и накопление положительного свопа Профиль риска: Низкое кредитное плечо, контролируемая нагрузка, среднесрочное удержание позиций Подходит для: Пользователей, которые понимают механику свопов и предпочитают стабильные стратегии, ориентированные на доходность
📌 Обзор
Данная стратегия основана на подходе carry trade, где открываются исключительно длинные позиции по валютным парам с положительным процентным дифференциалом. Цель — получать стабильный доход за счёт положительного свопа, а также использовать среднесрочные движения цены, поддерживаемые фундаментальными макроэкономическими факторами.
Стратегия не опирается на краткосрочные прогнозы или высокочастотную торговлю. Основной акцент делается на стабильность, дисциплину и консервативное управление рисками, что делает её привлекательной для трейдеров, ориентированных на долгосрочный результат.
📌 Характеристики производительности
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Процент прибыльных сделок: ~98% Соответствует природе carry trade, где позиции получают преимущество за счёт свопа и фундаментального направления.
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Просадка: Очень низкая и хорошо контролируемая Просадка по балансу минимальна; просадка по средствам отражает нормальные колебания при удержании позиций.
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Использование плеча: Консервативное (нагрузка на депозит <1%) Обеспечивает устойчивость в периоды рыночного шума.
-
Среднее время удержания: ~4 дня Подтверждает среднесрочный характер стратегии.
-
Направление сделок: 100% длинные позиции Полностью соответствует философии carry trade.
📌 Преимущества
-
Высокая стабильность: Отсутствие импульсивных входов и эмоциональных выходов.
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Последовательная прибыль: Небольшие, но регулярные результаты, характерные для стратегий, ориентированных на доходность.
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Дисциплина управления рисками: Плавающая просадка контролируется и не выходит за разумные пределы.
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Подходит для консервативных инвесторов: Стратегия ориентирована на стабильный рост, а не на агрессивную торговлю.
📌 Риски и особенности
Carry trade имеет свои особенности, которые важно учитывать подписчикам:
-
Политика свопов различается у разных брокеров. Положительный своп не гарантирован везде — подписчикам следует проверить условия своего брокера.
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Изменения политики центральных банков могут влиять на долгосрочное направление.
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Позиции могут удерживаться дольше, особенно в периоды консолидации рынка.
-
Стратегия не подходит для трейдеров, ожидающих быстрых результатов или предпочитающих высокочастотную торговлю.
📌 Для кого предназначена стратегия
Рекомендуется пользователям, которые:
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понимают дифференциал процентных ставок и механику свопов,
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комфортно относятся к долгосрочному удержанию позиций,
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предпочитают стабильность вместо агрессивной доходности,
-
работают с брокерами, предлагающими благоприятные условия по свопам.
📌 Профессиональное резюме
Это дисциплинированная и стабильная carry trade стратегия, ориентированная на долгосрочную доходность. Она обеспечивает низкую просадку, консервативную нагрузку на депозит и предсказуемые результаты, основанные на фундаментальных макроэкономических факторах. Подписчикам рекомендуется ознакомиться с политикой свопов своего брокера для максимальной эффективности стратегии.
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