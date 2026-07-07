Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-MT5-01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ValutradesSeychelles-Live 1.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.02 × 211 Exness-MT5Real5 2.50 × 16 RoboForex-ECN 3.28 × 137 Tickmill-Live 3.65 × 48 DooTechnology-Live 4.12 × 879 AUSCommercial-Live 4.24 × 21 Teletrade-Sharp ECN 5.24 × 1579 ICMarketsSC-MT5-2 5.26 × 38 XMTrading-MT5 3 9.76 × 25 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика