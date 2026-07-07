СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Logan MT5 High Risk
Thierry Ouellet

Logan MT5 High Risk

Thierry Ouellet
Thierry Ouellet

Thierry Ouellet

5 (21)
Hello everyone!
After years of manual trading and testing countless Expert Advisors, I finally decided to build my own EA: **Logan MT5**.
1 продукт 3 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 78%
TitanFX-MT5-01
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
188 (83.55%)
Убыточных трейдов:
37 (16.44%)
Лучший трейд:
70.95 USD
Худший трейд:
-59.68 USD
Общая прибыль:
1 127.54 USD (70 378 pips)
Общий убыток:
-420.39 USD (31 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (56.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.52 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
18.74%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.98
Длинных трейдов:
143 (63.56%)
Коротких трейдов:
82 (36.44%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
3.14 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-11.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.69 USD (5)
Прирост в месяц:
36.89%
Годовой прогноз:
447.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
101.31 USD (7.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.58% (101.18 USD)
По эквити:
22.84% (281.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 190
AUDCAD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 686
AUDCAD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
AUDCAD 394
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.95 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +56.50 USD
Макс. убыток в серии: -93.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-MT5-01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.02 × 211
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
5.26 × 38
XMTrading-MT5 3
9.76 × 25
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is the live signal for the expert advisor Logan MT5 on TitanFX
Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 03:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.08 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Logan MT5 High Risk
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
1.4K
USD
15
99%
225
83%
19%
2.68
3.14
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.