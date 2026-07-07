- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
188 (83.55%)
Убыточных трейдов:
37 (16.44%)
Лучший трейд:
70.95 USD
Худший трейд:
-59.68 USD
Общая прибыль:
1 127.54 USD (70 378 pips)
Общий убыток:
-420.39 USD (31 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (56.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.52 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
18.74%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.98
Длинных трейдов:
143 (63.56%)
Коротких трейдов:
82 (36.44%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
3.14 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-11.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.69 USD (5)
Прирост в месяц:
36.89%
Годовой прогноз:
447.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
101.31 USD (7.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.58% (101.18 USD)
По эквити:
22.84% (281.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|AUDCAD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|686
|AUDCAD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|AUDCAD
|394
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.95 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +56.50 USD
Макс. убыток в серии: -93.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-MT5-01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.02 × 211
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.26 × 38
|
XMTrading-MT5 3
|9.76 × 25
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
This is the live signal for the expert advisor Logan MT5 on TitanFX
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
99%
225
83%
19%
2.68
3.14
USD
USD
23%
1:500