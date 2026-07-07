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Thierry Ouellet

Logan MT5 High Risk

Thierry Ouellet
Thierry Ouellet

Thierry Ouellet

4.9 (22)
Hello everyone!
After years of manual trading and testing countless Expert Advisors, I finally decided to build my own EA: **Logan MT5**.
1 产品 3 信号 1 评论
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可靠性
15
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 79%
TitanFX-MT5-01
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
228
盈利交易:
191 (83.77%)
亏损交易:
37 (16.23%)
最好交易:
70.95 USD
最差交易:
-59.68 USD
毛利:
1 138.63 USD (71 486 pips)
毛利亏损:
-420.43 USD (31 626 pips)
最大连续赢利:
24 (56.50 USD)
最大连续盈利:
107.52 USD (23)
夏普比率:
0.26
交易活动:
17.56%
最大入金加载:
5.62%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.09
长期交易:
146 (64.04%)
短期交易:
82 (35.96%)
利润因子:
2.71
预期回报:
3.15 USD
平均利润:
5.96 USD
平均损失:
-11.36 USD
最大连续失误:
5 (-93.69 USD)
最大连续亏损:
-93.69 USD (5)
每月增长:
35.47%
年度预测:
430.41%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
101.31 USD (7.59%)
相对跌幅:
结余:
7.58% (101.18 USD)
净值:
22.84% (281.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 193
AUDCAD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 697
AUDCAD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
AUDCAD 394
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
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最好交易: +70.95 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +56.50 USD
最大连续亏损: -93.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TitanFX-MT5-01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.02 × 211
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
5.26 × 38
XMTrading-MT5 3
9.76 × 25
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
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This is the live signal for the expert advisor Logan MT5 on TitanFX
没有评论
2026.08.13 04:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 07:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 06:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 03:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.08 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
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Logan MT5 High Risk
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USD
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83%
18%
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3.15
USD
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