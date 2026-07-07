- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
228
盈利交易:
191 (83.77%)
亏损交易:
37 (16.23%)
最好交易:
70.95 USD
最差交易:
-59.68 USD
毛利:
1 138.63 USD (71 486 pips)
毛利亏损:
-420.43 USD (31 626 pips)
最大连续赢利:
24 (56.50 USD)
最大连续盈利:
107.52 USD (23)
夏普比率:
0.26
交易活动:
17.56%
最大入金加载:
5.62%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.09
长期交易:
146 (64.04%)
短期交易:
82 (35.96%)
利润因子:
2.71
预期回报:
3.15 USD
平均利润:
5.96 USD
平均损失:
-11.36 USD
最大连续失误:
5 (-93.69 USD)
最大连续亏损:
-93.69 USD (5)
每月增长:
35.47%
年度预测:
430.41%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
101.31 USD (7.59%)
相对跌幅:
结余:
7.58% (101.18 USD)
净值:
22.84% (281.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|AUDCAD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|697
|AUDCAD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|AUDCAD
|394
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.95 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +56.50 USD
最大连续亏损: -93.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TitanFX-MT5-01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.02 × 211
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.26 × 38
|
XMTrading-MT5 3
|9.76 × 25
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
79%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
99%
228
83%
18%
2.70
3.15
USD
USD
23%
1:500