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Сигналы / MetaTrader 5 / Sun
Arthur Hatchiguian

Sun

Arthur Hatchiguian
Arthur Hatchiguian

Arthur Hatchiguian

4.1 (182)
Hello, my name is Arthur 🙋‍♂️
I am an independent French developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms a while ago.
I am a developer specialized in the conception of trading algorithms.
9 продуктов 2 сигнала 8 тем 19 комментариев
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 41%
ICMarketsSC-MT5-3
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
67 (84.81%)
Убыточных трейдов:
12 (15.19%)
Лучший трейд:
6.40 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
76.31 USD (5 662 pips)
Общий убыток:
-36.01 USD (3 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
88.86%
Макс. загрузка депозита:
8.23%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.01
Длинных трейдов:
37 (46.84%)
Коротких трейдов:
42 (53.16%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.97 USD (1)
Прирост в месяц:
27.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
5.75 USD (4.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (4.63 USD)
По эквити:
11.91% (14.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.40 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.55 USD
Макс. убыток в серии: -4.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 2
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Sun (EURUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/75070

Broker

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Нет отзывов
2026.07.15 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 13:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:5000
2026.07.06 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 14:30
Share of trading days is too low
2026.07.01 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 12:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 12:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sun
49 USD в месяц
41%
0
0
USD
139
USD
6
100%
79
84%
89%
2.11
0.51
USD
12%
1:400
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