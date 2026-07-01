- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
67 (84.81%)
Убыточных трейдов:
12 (15.19%)
Лучший трейд:
6.40 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
76.31 USD (5 662 pips)
Общий убыток:
-36.01 USD (3 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
88.86%
Макс. загрузка депозита:
8.23%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.01
Длинных трейдов:
37 (46.84%)
Коротких трейдов:
42 (53.16%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.97 USD (1)
Прирост в месяц:
27.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
5.75 USD (4.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (4.63 USD)
По эквити:
11.91% (14.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.40 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.55 USD
Макс. убыток в серии: -4.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
Sun (EURUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/75070
Broker
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- Cashback: myx.trading/cashback
VPS
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- VPS: myx.trading/vps
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
6
100%
79
84%
89%
2.11
0.51
USD
USD
12%
1:400