- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
73 (84.88%)
亏损交易:
13 (15.12%)
最好交易:
6.40 USD
最差交易:
-4.97 USD
毛利:
80.68 USD (6 116 pips)
毛利亏损:
-36.32 USD (3 116 pips)
最大连续赢利:
14 (9.55 USD)
最大连续盈利:
10.76 USD (10)
夏普比率:
0.29
交易活动:
88.86%
最大入金加载:
8.23%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.71
长期交易:
41 (47.67%)
短期交易:
45 (52.33%)
利润因子:
2.22
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.11 USD
平均损失:
-2.79 USD
最大连续失误:
1 (-4.97 USD)
最大连续亏损:
-4.97 USD (1)
每月增长:
29.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
5.75 USD (4.43%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (4.63 USD)
净值:
11.91% (14.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.40 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.55 USD
最大连续亏损: -4.97 USD
Sun (EURUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/75070
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
45%
1
140
USD
USD
143
USD
USD
7
100%
86
84%
89%
2.22
0.52
USD
USD
12%
1:400