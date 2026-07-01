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Сигналы / MetaTrader 5 / Live Performance
Ahmad Sidik

Live Performance

Ahmad Sidik
Ahmad Sidik

Ahmad Sidik

:
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 789 USD в месяц
прирост с 2026 30%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
32 (74.41%)
Убыточных трейдов:
11 (25.58%)
Лучший трейд:
74.61 USD
Худший трейд:
-53.80 USD
Общая прибыль:
513.79 USD (5 741 pips)
Общий убыток:
-224.06 USD (2 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (181.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
34.84%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
25 секунд
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
24 (55.81%)
Коротких трейдов:
19 (44.19%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
6.74 USD
Средняя прибыль:
16.06 USD
Средний убыток:
-20.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.80 USD (1)
Прирост в месяц:
10.86%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.23 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.05% (83.23 USD)
По эквити:
0.86% (10.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 290
GBPUSD -9
EURUSD 6
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -188
EURUSD 100
AUDUSD 34
USDJPY 15
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.61 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +181.49 USD
Макс. убыток в серии: -33.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 8
VantageMarkets-Live 19
0.18 × 218
GoMarkets-Live
0.55 × 100
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
FBS-Real
4.32 × 201
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Нет отзывов
2026.07.22 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged on the signal account
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of trading days is too low
2026.07.01 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 09:29
Share of trading days is too low
2026.07.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 07:18
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.97% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 07:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Live Performance
789 USD в месяц
30%
0
0
USD
1.2K
USD
9
97%
43
74%
0%
2.29
6.74
USD
7%
1:500
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