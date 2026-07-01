- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
32 (74.41%)
Убыточных трейдов:
11 (25.58%)
Лучший трейд:
74.61 USD
Худший трейд:
-53.80 USD
Общая прибыль:
513.79 USD (5 741 pips)
Общий убыток:
-224.06 USD (2 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (181.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
34.84%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
25 секунд
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
24 (55.81%)
Коротких трейдов:
19 (44.19%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
6.74 USD
Средняя прибыль:
16.06 USD
Средний убыток:
-20.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.80 USD (1)
Прирост в месяц:
10.86%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.23 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.05% (83.23 USD)
По эквити:
0.86% (10.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|290
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-188
|EURUSD
|100
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|15
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.61 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +181.49 USD
Макс. убыток в серии: -33.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 8
|
VantageMarkets-Live 19
|0.18 × 218
|
GoMarkets-Live
|0.55 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
|
FBS-Real
|4.32 × 201
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
789 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
97%
43
74%
0%
2.29
6.74
USD
USD
7%
1:500