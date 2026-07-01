Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26 0.00 × 8 VantageMarkets-Live 19 0.18 × 218 GoMarkets-Live 0.55 × 100 Exness-MT5Real7 0.67 × 3 FBS-Real 4.32 × 201 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика