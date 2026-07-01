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Ahmad Sidik

Live Performance

Ahmad Sidik
Ahmad Sidik

Ahmad Sidik

:
0 reviews
Reliability
8 weeks
0 / 0 USD
Copy for 789 USD per month
growth since 2026 29%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
41
Profit Trades:
31 (75.60%)
Loss Trades:
10 (24.39%)
Best trade:
74.61 USD
Worst trade:
-53.80 USD
Gross Profit:
502.09 USD (5 624 pips)
Gross Loss:
-221.26 USD (2 326 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (181.49 USD)
Maximal consecutive profit:
181.49 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading activity:
0.33%
Max deposit load:
34.84%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
26 seconds
Recovery Factor:
3.37
Long Trades:
22 (53.66%)
Short Trades:
19 (46.34%)
Profit Factor:
2.27
Expected Payoff:
6.85 USD
Average Profit:
16.20 USD
Average Loss:
-22.13 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-33.86 USD)
Maximal consecutive loss:
-53.80 USD (1)
Monthly growth:
12.60%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
83.23 USD (6.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.05% (83.23 USD)
By Equity:
0.86% (10.89 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 36
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 281
GBPUSD -9
EURUSD 6
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -188
EURUSD 100
AUDUSD 34
USDJPY 15
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +74.61 USD
Worst trade: -54 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +181.49 USD
Maximal consecutive loss: -33.86 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageMarkets-Live 19" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real26
0.00 × 8
VantageMarkets-Live 19
0.19 × 215
GoMarkets-Live
0.57 × 97
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
FBS-Real
4.34 × 198
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No reviews
2026.07.22 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged on the signal account
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of trading days is too low
2026.07.01 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 09:29
Share of trading days is too low
2026.07.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 07:18
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.97% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 07:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Live Performance
789 USD per month
29%
0
0
USD
1.2K
USD
8
97%
41
75%
0%
2.26
6.85
USD
7%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.