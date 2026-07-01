- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
34 (75.55%)
亏损交易:
11 (24.44%)
最好交易:
74.61 USD
最差交易:
-53.80 USD
毛利:
526.79 USD (5 869 pips)
毛利亏损:
-224.06 USD (2 353 pips)
最大连续赢利:
9 (181.49 USD)
最大连续盈利:
181.49 USD (9)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
34.84%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
24 秒
采收率:
3.64
长期交易:
26 (57.78%)
短期交易:
19 (42.22%)
利润因子:
2.35
预期回报:
6.73 USD
平均利润:
15.49 USD
平均损失:
-20.37 USD
最大连续失误:
3 (-33.86 USD)
最大连续亏损:
-53.80 USD (1)
每月增长:
12.05%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.23 USD (6.79%)
相对跌幅:
结余:
7.05% (83.23 USD)
净值:
0.86% (10.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|303
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.6K
|GBPUSD
|-188
|EURUSD
|100
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|15
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.61 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +181.49 USD
最大连续亏损: -33.86 USD
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赢%
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PF
预期回报
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每月789 USD
31%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
97%
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75%
0%
2.35
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USD
USD
7%
1:500