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Ahmad Sidik

Live Performance

Ahmad Sidik
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可靠性
9
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每月复制 789 USD per 
增长自 2026 31%
VantageMarkets-Live 19
1:500
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
45
盈利交易:
34 (75.55%)
亏损交易:
11 (24.44%)
最好交易:
74.61 USD
最差交易:
-53.80 USD
毛利:
526.79 USD (5 869 pips)
毛利亏损:
-224.06 USD (2 353 pips)
最大连续赢利:
9 (181.49 USD)
最大连续盈利:
181.49 USD (9)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
34.84%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
24 秒
采收率:
3.64
长期交易:
26 (57.78%)
短期交易:
19 (42.22%)
利润因子:
2.35
预期回报:
6.73 USD
平均利润:
15.49 USD
平均损失:
-20.37 USD
最大连续失误:
3 (-33.86 USD)
最大连续亏损:
-53.80 USD (1)
每月增长:
12.05%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.23 USD (6.79%)
相对跌幅:
结余:
7.05% (83.23 USD)
净值:
0.86% (10.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 40
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 303
GBPUSD -9
EURUSD 6
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.6K
GBPUSD -188
EURUSD 100
AUDUSD 34
USDJPY 15
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.61 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +181.49 USD
最大连续亏损: -33.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 19 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real26
0.00 × 8
VantageMarkets-Live 19
0.18 × 219
GoMarkets-Live
0.54 × 101
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
FBS-Real
4.33 × 202
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没有评论
2026.07.22 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 19:53
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged on the signal account
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of trading days is too low
2026.07.01 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 09:29
Share of trading days is too low
2026.07.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 07:18
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.97% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 07:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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