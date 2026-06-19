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Сигналы / MetaTrader 5 / Primexar Trade299
Ganesh Palanisamy

Primexar Trade299

Ganesh Palanisamy
Ganesh Palanisamy

Ganesh Palanisamy

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 100%
Onexar-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
233 (57.67%)
Убыточных трейдов:
171 (42.33%)
Лучший трейд:
9 391.65 USD
Худший трейд:
-5 250.00 USD
Общая прибыль:
298 804.78 USD (495 030 pips)
Общий убыток:
-196 970.79 USD (300 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22 218.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 218.50 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.27%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
249 (61.63%)
Коротких трейдов:
155 (38.37%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
252.06 USD
Средняя прибыль:
1 282.42 USD
Средний убыток:
-1 151.88 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 014.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 193.50 USD (4)
Прирост в месяц:
11.50%
Годовой прогноз:
139.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20 408.95 USD (23.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.08% (10 318.90 USD)
По эквити:
5.92% (4 500.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 394
EURUSD 3
GBPUSD 1
USDJPY 1
WTIUSD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
XAU_06 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 98K
EURUSD 49
GBPUSD 62
USDJPY 46
WTIUSD 508
CADCHF 35
EURGBP -120
XAGUSD 1.3K
XAU_06 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 191K
EURUSD 497
GBPUSD 248
USDJPY 501
WTIUSD 170
CADCHF 178
EURGBP -407
XAGUSD 503
XAU_06 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 391.65 USD
Худший трейд: -5 250 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22 218.50 USD
Макс. убыток в серии: -5 014.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Onexar-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.02% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 12:38
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Primexar Trade299
99 USD в месяц
100%
0
0
USD
92K
USD
41
0%
404
57%
13%
1.51
252.06
USD
98%
1:200
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