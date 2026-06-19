- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
233 (57.67%)
Убыточных трейдов:
171 (42.33%)
Лучший трейд:
9 391.65 USD
Худший трейд:
-5 250.00 USD
Общая прибыль:
298 804.78 USD (495 030 pips)
Общий убыток:
-196 970.79 USD (300 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22 218.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 218.50 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.27%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
249 (61.63%)
Коротких трейдов:
155 (38.37%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
252.06 USD
Средняя прибыль:
1 282.42 USD
Средний убыток:
-1 151.88 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 014.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 193.50 USD (4)
Прирост в месяц:
11.50%
Годовой прогноз:
139.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20 408.95 USD (23.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.08% (10 318.90 USD)
По эквити:
5.92% (4 500.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|WTIUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|XAU_06
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|98K
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|46
|WTIUSD
|508
|CADCHF
|35
|EURGBP
|-120
|XAGUSD
|1.3K
|XAU_06
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|191K
|EURUSD
|497
|GBPUSD
|248
|USDJPY
|501
|WTIUSD
|170
|CADCHF
|178
|EURGBP
|-407
|XAGUSD
|503
|XAU_06
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 391.65 USD
Худший трейд: -5 250 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22 218.50 USD
Макс. убыток в серии: -5 014.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Onexar-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
41
0%
404
57%
13%
1.51
252.06
USD
USD
98%
1:200