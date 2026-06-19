- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
404
盈利交易:
233 (57.67%)
亏损交易:
171 (42.33%)
最好交易:
9 391.65 USD
最差交易:
-5 250.00 USD
毛利:
298 804.78 USD (495 030 pips)
毛利亏损:
-196 970.79 USD (300 763 pips)
最大连续赢利:
12 (22 218.50 USD)
最大连续盈利:
22 218.50 USD (12)
夏普比率:
0.18
交易活动:
11.42%
最大入金加载:
7.87%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.99
长期交易:
249 (61.63%)
短期交易:
155 (38.37%)
利润因子:
1.52
预期回报:
252.06 USD
平均利润:
1 282.42 USD
平均损失:
-1 151.88 USD
最大连续失误:
7 (-5 014.40 USD)
最大连续亏损:
-11 193.50 USD (4)
每月增长:
26.41%
年度预测:
320.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20 408.95 USD (23.28%)
相对跌幅:
结余:
98.08% (10 318.90 USD)
净值:
5.92% (4 500.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|WTIUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|XAU_06
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|98K
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|62
|USDJPY
|46
|WTIUSD
|508
|CADCHF
|35
|EURGBP
|-120
|XAGUSD
|1.3K
|XAU_06
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|191K
|EURUSD
|497
|GBPUSD
|248
|USDJPY
|501
|WTIUSD
|170
|CADCHF
|178
|EURGBP
|-407
|XAGUSD
|503
|XAU_06
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 391.65 USD
最差交易: -5 250 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22 218.50 USD
最大连续亏损: -5 014.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Onexar-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
100%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
41
0%
404
57%
11%
1.51
252.06
USD
USD
98%
1:200