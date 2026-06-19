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信号 / MetaTrader 5 / Primexar Trade299
Ganesh Palanisamy

Primexar Trade299

Ganesh Palanisamy
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交易:
404
盈利交易:
233 (57.67%)
亏损交易:
171 (42.33%)
最好交易:
9 391.65 USD
最差交易:
-5 250.00 USD
毛利:
298 804.78 USD (495 030 pips)
毛利亏损:
-196 970.79 USD (300 763 pips)
最大连续赢利:
12 (22 218.50 USD)
最大连续盈利:
22 218.50 USD (12)
夏普比率:
0.18
交易活动:
11.42%
最大入金加载:
7.87%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.99
长期交易:
249 (61.63%)
短期交易:
155 (38.37%)
利润因子:
1.52
预期回报:
252.06 USD
平均利润:
1 282.42 USD
平均损失:
-1 151.88 USD
最大连续失误:
7 (-5 014.40 USD)
最大连续亏损:
-11 193.50 USD (4)
每月增长:
26.41%
年度预测:
320.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20 408.95 USD (23.28%)
相对跌幅:
结余:
98.08% (10 318.90 USD)
净值:
5.92% (4 500.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 394
EURUSD 3
GBPUSD 1
USDJPY 1
WTIUSD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
XAU_06 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 98K
EURUSD 49
GBPUSD 62
USDJPY 46
WTIUSD 508
CADCHF 35
EURGBP -120
XAGUSD 1.3K
XAU_06 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 191K
EURUSD 497
GBPUSD 248
USDJPY 501
WTIUSD 170
CADCHF 178
EURGBP -407
XAGUSD 503
XAU_06 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
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最好交易: +9 391.65 USD
最差交易: -5 250 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22 218.50 USD
最大连续亏损: -5 014.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Onexar-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.11 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.02% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 12:38
A large drawdown may occur on the account again
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