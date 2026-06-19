- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
22 (88.00%)
Убыточных трейдов:
3 (12.00%)
Лучший трейд:
50.60 USD
Худший трейд:
-183.12 USD
Общая прибыль:
890.53 USD (4 900 pips)
Общий убыток:
-197.86 USD (1 077 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (625.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.43 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
64.11%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.78
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
27.71 USD
Средняя прибыль:
40.48 USD
Средний убыток:
-65.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-183.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.12 USD (1)
Прирост в месяц:
29.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
183.12 USD (17.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.86% (183.12 USD)
По эквити:
17.19% (166.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|693
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.60 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +625.43 USD
Макс. убыток в серии: -183.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 42
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
499 USD в месяц
173%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
25
88%
64%
4.50
27.71
USD
USD
18%
1:500