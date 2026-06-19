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Сигналы / MetaTrader 4 / Obsidian Flow Atlas EURUSD
Valentina Zhuchkova

Obsidian Flow Atlas EURUSD

Valentina Zhuchkova
Valentina Zhuchkova

Valentina Zhuchkova

4.3 (42)
The "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
4 продукта 6 сигналов
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2026 173%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
22 (88.00%)
Убыточных трейдов:
3 (12.00%)
Лучший трейд:
50.60 USD
Худший трейд:
-183.12 USD
Общая прибыль:
890.53 USD (4 900 pips)
Общий убыток:
-197.86 USD (1 077 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (625.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.43 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
64.11%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.78
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
4.50
Мат. ожидание:
27.71 USD
Средняя прибыль:
40.48 USD
Средний убыток:
-65.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-183.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.12 USD (1)
Прирост в месяц:
29.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
183.12 USD (17.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.86% (183.12 USD)
По эквити:
17.19% (166.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 693
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.60 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +625.43 USD
Макс. убыток в серии: -183.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 42
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
еще 896...
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Нет отзывов
2026.07.29 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 07:34
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.12% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.06.19 07:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.19 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Obsidian Flow Atlas EURUSD
499 USD в месяц
173%
0
0
USD
1.1K
USD
23
100%
25
88%
64%
4.50
27.71
USD
18%
1:500
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