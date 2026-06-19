- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
22 (88.00%)
亏损交易:
3 (12.00%)
最好交易:
50.60 USD
最差交易:
-183.12 USD
毛利:
890.53 USD (4 900 pips)
毛利亏损:
-197.86 USD (1 077 pips)
最大连续赢利:
14 (625.43 USD)
最大连续盈利:
625.43 USD (14)
夏普比率:
0.76
交易活动:
65.14%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.78
长期交易:
14 (56.00%)
短期交易:
11 (44.00%)
利润因子:
4.50
预期回报:
27.71 USD
平均利润:
40.48 USD
平均损失:
-65.95 USD
最大连续失误:
1 (-183.12 USD)
最大连续亏损:
-183.12 USD (1)
每月增长:
23.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
183.12 USD (17.86%)
相对跌幅:
结余:
17.86% (183.12 USD)
净值:
17.19% (166.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|693
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.60 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +625.43 USD
最大连续亏损: -183.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 42
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月499 USD
173%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
25
88%
65%
4.50
27.71
USD
USD
18%
1:500