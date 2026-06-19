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Valentina Zhuchkova

Obsidian Flow Atlas EURUSD

Valentina Zhuchkova
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4.1 (44)
The "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
3 产品 6 信号
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可靠性
23
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每月复制 499 USD per 
增长自 2026 173%
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交易:
25
盈利交易:
22 (88.00%)
亏损交易:
3 (12.00%)
最好交易:
50.60 USD
最差交易:
-183.12 USD
毛利:
890.53 USD (4 900 pips)
毛利亏损:
-197.86 USD (1 077 pips)
最大连续赢利:
14 (625.43 USD)
最大连续盈利:
625.43 USD (14)
夏普比率:
0.76
交易活动:
65.14%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.78
长期交易:
14 (56.00%)
短期交易:
11 (44.00%)
利润因子:
4.50
预期回报:
27.71 USD
平均利润:
40.48 USD
平均损失:
-65.95 USD
最大连续失误:
1 (-183.12 USD)
最大连续亏损:
-183.12 USD (1)
每月增长:
23.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
183.12 USD (17.86%)
相对跌幅:
结余:
17.86% (183.12 USD)
净值:
17.19% (166.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 693
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
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最好交易: +50.60 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +625.43 USD
最大连续亏损: -183.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTrend-Trade5
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InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 42
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
896 更多...
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2026.07.29 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 07:34
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.12% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.06.19 07:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.19 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
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Obsidian Flow Atlas EURUSD
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65%
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USD
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