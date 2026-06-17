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Сигналы / MetaTrader 5 / Dewa Scalpers
Surya Gede

Dewa Scalpers

Surya Gede
Surya Gede

Surya Gede

was started by 10 years Experienced Forex Traders team who are worked with Major banks, Financial Institutions and various Forex brokers as Forex Trader, Fund Manager, MT4 Administrator, MT4 Dealer and different positions in Forex Trading Companies. Join us NOW!
#PRICE ACTION STRATEGY
2 комментария
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 198%
ValetaxIntl-Live5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 597
Прибыльных трейдов:
2 803 (60.97%)
Убыточных трейдов:
1 794 (39.03%)
Лучший трейд:
9 230.00 USD
Худший трейд:
-17 206.91 USD
Общая прибыль:
1 714 744.77 USD (361 485 pips)
Общий убыток:
-765 253.68 USD (122 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (33 922.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 900.15 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
27.21%
Макс. загрузка депозита:
86.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
42.57
Длинных трейдов:
3 927 (85.43%)
Коротких трейдов:
670 (14.57%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
206.55 USD
Средняя прибыль:
611.75 USD
Средний убыток:
-426.56 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-22 302.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 302.66 USD (15)
Прирост в месяц:
145.26%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 302.66 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.52% (17 840.02 USD)
По эквити:
5.10% (13 277.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.vx 996
GBPUSD.vx 980
AUDUSD.vx 786
USDCHF.vx 702
XAUUSD.vx 576
USDCAD.vx 341
NZDUSD.vx 215
BTCUSD.vx 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.vx 131K
GBPUSD.vx 207K
AUDUSD.vx 110K
USDCHF.vx 154K
XAUUSD.vx 261K
USDCAD.vx 48K
NZDUSD.vx 38K
BTCUSD.vx 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.vx 15K
GBPUSD.vx 24K
AUDUSD.vx 11K
USDCHF.vx 13K
XAUUSD.vx 48K
USDCAD.vx 7.9K
NZDUSD.vx 3.9K
BTCUSD.vx 117K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 230.00 USD
Худший трейд: -17 207 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +33 922.59 USD
Макс. убыток в серии: -22 302.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 03:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 03:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 03:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 02:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dewa Scalpers
999 USD в месяц
198%
0
0
USD
376K
USD
12
87%
4 597
60%
27%
2.24
206.55
USD
13%
1:100
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