- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 597
Прибыльных трейдов:
2 803 (60.97%)
Убыточных трейдов:
1 794 (39.03%)
Лучший трейд:
9 230.00 USD
Худший трейд:
-17 206.91 USD
Общая прибыль:
1 714 744.77 USD (361 485 pips)
Общий убыток:
-765 253.68 USD (122 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (33 922.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 900.15 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
27.21%
Макс. загрузка депозита:
86.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
42.57
Длинных трейдов:
3 927 (85.43%)
Коротких трейдов:
670 (14.57%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
206.55 USD
Средняя прибыль:
611.75 USD
Средний убыток:
-426.56 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-22 302.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 302.66 USD (15)
Прирост в месяц:
145.26%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 302.66 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.52% (17 840.02 USD)
По эквити:
5.10% (13 277.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.vx
|996
|GBPUSD.vx
|980
|AUDUSD.vx
|786
|USDCHF.vx
|702
|XAUUSD.vx
|576
|USDCAD.vx
|341
|NZDUSD.vx
|215
|BTCUSD.vx
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.vx
|131K
|GBPUSD.vx
|207K
|AUDUSD.vx
|110K
|USDCHF.vx
|154K
|XAUUSD.vx
|261K
|USDCAD.vx
|48K
|NZDUSD.vx
|38K
|BTCUSD.vx
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.vx
|15K
|GBPUSD.vx
|24K
|AUDUSD.vx
|11K
|USDCHF.vx
|13K
|XAUUSD.vx
|48K
|USDCAD.vx
|7.9K
|NZDUSD.vx
|3.9K
|BTCUSD.vx
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 230.00 USD
Худший трейд: -17 207 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +33 922.59 USD
Макс. убыток в серии: -22 302.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
198%
0
0
USD
USD
376K
USD
USD
12
87%
4 597
60%
27%
2.24
206.55
USD
USD
13%
1:100