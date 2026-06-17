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Surya Gede

Dewa Scalpers

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#PRICE ACTION STRATEGY
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增长自 2026 222%
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  • 净值
  • 提取
交易:
4 623
盈利交易:
2 822 (61.04%)
亏损交易:
1 801 (38.96%)
最好交易:
12 120.00 USD
最差交易:
-17 206.91 USD
毛利:
1 757 858.19 USD (369 218 pips)
毛利亏损:
-778 649.87 USD (125 305 pips)
最大连续赢利:
48 (33 922.59 USD)
最大连续盈利:
34 900.15 USD (21)
夏普比率:
0.12
交易活动:
26.18%
最大入金加载:
86.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
43.91
长期交易:
3 944 (85.31%)
短期交易:
679 (14.69%)
利润因子:
2.26
预期回报:
211.81 USD
平均利润:
622.91 USD
平均损失:
-432.34 USD
最大连续失误:
15 (-22 302.66 USD)
最大连续亏损:
-22 302.66 USD (15)
每月增长:
158.81%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22 302.66 USD (2.65%)
相对跌幅:
结余:
12.52% (17 840.02 USD)
净值:
5.10% (13 277.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.vx 996
GBPUSD.vx 980
AUDUSD.vx 786
USDCHF.vx 702
XAUUSD.vx 595
USDCAD.vx 341
NZDUSD.vx 215
NAS100.vx 7
BTCUSD.vx 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.vx 131K
GBPUSD.vx 207K
AUDUSD.vx 110K
USDCHF.vx 154K
XAUUSD.vx 293K
USDCAD.vx 48K
NZDUSD.vx 38K
NAS100.vx -2.7K
BTCUSD.vx 1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.vx 15K
GBPUSD.vx 24K
AUDUSD.vx 11K
USDCHF.vx 13K
XAUUSD.vx 53K
USDCAD.vx 7.9K
NZDUSD.vx 3.9K
NAS100.vx -685
BTCUSD.vx 117K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +12 120.00 USD
最差交易: -17 207 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +33 922.59 USD
最大连续亏损: -22 302.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.12 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 03:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 03:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 03:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 02:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
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