- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
4 623
盈利交易:
2 822 (61.04%)
亏损交易:
1 801 (38.96%)
最好交易:
12 120.00 USD
最差交易:
-17 206.91 USD
毛利:
1 757 858.19 USD (369 218 pips)
毛利亏损:
-778 649.87 USD (125 305 pips)
最大连续赢利:
48 (33 922.59 USD)
最大连续盈利:
34 900.15 USD (21)
夏普比率:
0.12
交易活动:
26.18%
最大入金加载:
86.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
43.91
长期交易:
3 944 (85.31%)
短期交易:
679 (14.69%)
利润因子:
2.26
预期回报:
211.81 USD
平均利润:
622.91 USD
平均损失:
-432.34 USD
最大连续失误:
15 (-22 302.66 USD)
最大连续亏损:
-22 302.66 USD (15)
每月增长:
158.81%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22 302.66 USD (2.65%)
相对跌幅:
结余:
12.52% (17 840.02 USD)
净值:
5.10% (13 277.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.vx
|996
|GBPUSD.vx
|980
|AUDUSD.vx
|786
|USDCHF.vx
|702
|XAUUSD.vx
|595
|USDCAD.vx
|341
|NZDUSD.vx
|215
|NAS100.vx
|7
|BTCUSD.vx
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.vx
|131K
|GBPUSD.vx
|207K
|AUDUSD.vx
|110K
|USDCHF.vx
|154K
|XAUUSD.vx
|293K
|USDCAD.vx
|48K
|NZDUSD.vx
|38K
|NAS100.vx
|-2.7K
|BTCUSD.vx
|1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.vx
|15K
|GBPUSD.vx
|24K
|AUDUSD.vx
|11K
|USDCHF.vx
|13K
|XAUUSD.vx
|53K
|USDCAD.vx
|7.9K
|NZDUSD.vx
|3.9K
|NAS100.vx
|-685
|BTCUSD.vx
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 120.00 USD
最差交易: -17 207 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +33 922.59 USD
最大连续亏损: -22 302.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
222%
0
0
USD
USD
406K
USD
USD
12
86%
4 623
61%
26%
2.25
211.81
USD
USD
13%
1:100