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Сигналы / MetaTrader 5 / Nine Engine EA Live Signal
Huu Hai Anh Nguyen

Nine Engine EA Live Signal

Huu Hai Anh Nguyen
Huu Hai Anh Nguyen

Huu Hai Anh Nguyen

4 (12)
Hello, I'm Hai Anh
7 years of market experience meets advanced software engineering. I am a professional trader focused on the evolution of MT5 algorithmic systems.
3 продукта 1 сигнал 1 тема
0 отзывов
Надежность
9 недель
1 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 70%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
50 (57.47%)
Убыточных трейдов:
37 (42.53%)
Лучший трейд:
104.52 USD
Худший трейд:
-67.98 USD
Общая прибыль:
669.16 USD (46 760 pips)
Общий убыток:
-680.06 USD (25 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (86.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.52 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.60%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
41 (47.13%)
Коротких трейдов:
46 (52.87%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
13.38 USD
Средний убыток:
-18.38 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-288.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-288.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-11.76%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.52 USD
Максимальная:
342.77 USD (67.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.93% (342.59 USD)
По эквити:
5.41% (42.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.52 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +86.11 USD
Макс. убыток в серии: -288.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
A signal for my EA. Default settings.
Нет отзывов
2026.08.10 11:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 09:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 21:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 21:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 19:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 19:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.22 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 11:44
Share of trading days is too low
2026.06.08 11:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.07 04:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.07 04:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.07 04:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.07 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.07 04:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nine Engine EA Live Signal
99 USD в месяц
70%
1
0
USD
719
USD
9
98%
87
57%
6%
0.98
-0.13
USD
33%
1:500
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