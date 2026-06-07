- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
50 (57.47%)
Убыточных трейдов:
37 (42.53%)
Лучший трейд:
104.52 USD
Худший трейд:
-67.98 USD
Общая прибыль:
669.16 USD (46 760 pips)
Общий убыток:
-680.06 USD (25 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (86.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.52 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.60%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
41 (47.13%)
Коротких трейдов:
46 (52.87%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
13.38 USD
Средний убыток:
-18.38 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-288.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-288.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-11.76%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.52 USD
Максимальная:
342.77 USD (67.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.93% (342.59 USD)
По эквити:
5.41% (42.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.52 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +86.11 USD
Макс. убыток в серии: -288.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
70%
1
0
USD
USD
719
USD
USD
9
98%
87
57%
6%
0.98
-0.13
USD
USD
33%
1:500