- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
95
盈利交易:
50 (52.63%)
亏损交易:
45 (47.37%)
最好交易:
104.52 USD
最差交易:
-81.88 USD
毛利:
669.16 USD (46 760 pips)
毛利亏损:
-913.87 USD (31 472 pips)
最大连续赢利:
7 (86.11 USD)
最大连续盈利:
104.52 USD (1)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
5.60%
最大入金加载:
23.61%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
-0.44
长期交易:
49 (51.58%)
短期交易:
46 (48.42%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-2.58 USD
平均利润:
13.38 USD
平均损失:
-20.31 USD
最大连续失误:
10 (-288.20 USD)
最大连续亏损:
-288.20 USD (10)
每月增长:
-40.45%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
244.71 USD
最大值:
554.96 USD (108.76%)
相对跌幅:
结余:
53.35% (554.96 USD)
净值:
11.43% (65.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.52 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +86.11 USD
最大连续亏损: -288.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
14%
1
0
USD
USD
485
USD
USD
10
98%
95
52%
6%
0.73
-2.58
USD
USD
53%
1:500