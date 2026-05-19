- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
378
Прибыльных трейдов:
337 (89.15%)
Убыточных трейдов:
41 (10.85%)
Лучший трейд:
1 292.13 USD
Худший трейд:
-351.23 USD
Общая прибыль:
5 558.39 USD (72 267 pips)
Общий убыток:
-3 272.12 USD (41 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (700.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 831.04 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
2.81%
Макс. загрузка депозита:
39.51%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
182 (48.15%)
Коротких трейдов:
196 (51.85%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
6.05 USD
Средняя прибыль:
16.49 USD
Средний убыток:
-79.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-280.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-351.23 USD (1)
Прирост в месяц:
58.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.32 USD
Максимальная:
1 216.15 USD (33.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.08% (1 216.57 USD)
По эквити:
8.50% (239.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 292.13 USD
Худший трейд: -351 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +700.63 USD
Макс. убыток в серии: -280.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Live demonstration of Gold slayer ea : https://www.mql5.com/en/market/product/175962
for older signal check our myfxbook page MeanFX
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
114%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
13
100%
378
89%
3%
1.69
6.05
USD
USD
33%
1:500