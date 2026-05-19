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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu

Gold Slayer

Eugen-alexandru Zibileanu
Eugen-alexandru Zibileanu

Eugen-alexandru Zibileanu

4.7 (40)
⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
21 продукт 3 сигнала 1 тема 3 комментария
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 114%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
378
Прибыльных трейдов:
337 (89.15%)
Убыточных трейдов:
41 (10.85%)
Лучший трейд:
1 292.13 USD
Худший трейд:
-351.23 USD
Общая прибыль:
5 558.39 USD (72 267 pips)
Общий убыток:
-3 272.12 USD (41 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (700.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 831.04 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
2.81%
Макс. загрузка депозита:
39.51%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
182 (48.15%)
Коротких трейдов:
196 (51.85%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
6.05 USD
Средняя прибыль:
16.49 USD
Средний убыток:
-79.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-280.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-351.23 USD (1)
Прирост в месяц:
58.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.32 USD
Максимальная:
1 216.15 USD (33.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.08% (1 216.57 USD)
По эквити:
8.50% (239.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 292.13 USD
Худший трейд: -351 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +700.63 USD
Макс. убыток в серии: -280.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Live demonstration of Gold slayer ea : https://www.mql5.com/en/market/product/175962

for older signal check our myfxbook page MeanFX

Нет отзывов
2026.08.10 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 01:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 13:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 23:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 18:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Slayer
50 USD в месяц
114%
0
0
USD
4.3K
USD
13
100%
378
89%
3%
1.69
6.05
USD
33%
1:500
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