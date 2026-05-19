- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
390
盈利交易:
349 (89.48%)
亏损交易:
41 (10.51%)
最好交易:
1 292.13 USD
最差交易:
-351.23 USD
毛利:
5 741.89 USD (74 287 pips)
毛利亏损:
-3 274.28 USD (41 509 pips)
最大连续赢利:
61 (700.63 USD)
最大连续盈利:
2 014.54 USD (41)
夏普比率:
0.08
交易活动:
2.81%
最大入金加载:
39.51%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
2.03
长期交易:
192 (49.23%)
短期交易:
198 (50.77%)
利润因子:
1.75
预期回报:
6.33 USD
平均利润:
16.45 USD
平均损失:
-79.86 USD
最大连续失误:
6 (-280.72 USD)
最大连续亏损:
-351.23 USD (1)
每月增长:
46.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
203.32 USD
最大值:
1 216.15 USD (33.08%)
相对跌幅:
结余:
33.08% (1 216.57 USD)
净值:
8.50% (239.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|390
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 292.13 USD
最差交易: -351 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +700.63 USD
最大连续亏损: -280.72 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
123%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
13
100%
390
89%
3%
1.75
6.33
USD
USD
33%
1:500