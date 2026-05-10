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Hector Andres Tinoco Navarro

CANDLEHEDGE Ger40

Hector Andres Tinoco Navarro
Hector Andres Tinoco Navarro

Hector Andres Tinoco Navarro

MY PROFILE:
Scientist and engineer interested in quantitative methods applied to financial markets.
Independent research in algorithmic trading covers Bayesian inference, technical automated
analysis, market regime classification, market scoring, stochastic and chaos strategies,
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -54%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
362
Прибыльных трейдов:
249 (68.78%)
Убыточных трейдов:
113 (31.22%)
Лучший трейд:
192.50 USD
Худший трейд:
-165.11 USD
Общая прибыль:
4 503.80 USD (265 920 pips)
Общий убыток:
-4 935.01 USD (302 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (289.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
289.11 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
56.65%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
168 (46.41%)
Коротких трейдов:
194 (53.59%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-1.19 USD
Средняя прибыль:
18.09 USD
Средний убыток:
-43.67 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-387.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.57 USD (14)
Прирост в месяц:
-49.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
577.34 USD
Максимальная:
861.62 USD (79.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.51% (861.62 USD)
По эквити:
28.98% (313.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GERMANY_40 362
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GERMANY_40 -431
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GERMANY_40 -37K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +192.50 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +289.11 USD
Макс. убыток в серии: -387.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

CandleHedge GER40 — Алгоритмическая торговая система для Германии 40 (GER40)

Это не сигнал. Это полная торговая система.

CandleHedge — это советник (EA) для индекса Германия 40 (GER40 / DAX 40) на таймфрейме M15. Система построена на архитектуре двойного восстановления с байесовской классификацией рыночных режимов. Подтверждённая торговая история на реальном счёте. Методология откалибрована на более чем 1 700 циклах за период с января 2020 года по февраль 2026 года.

CandleHedge — не для всех. Это инструмент для трейдера, который требует понимания системы, которую он использует.

Методология

  • Уровень принятия решений HyperMatrix. Справочная таблица 20 × 5 назначает геометрию риска для каждой комбинации часа суток и рыночного режима. Параметры откалиброваны путём систематической оптимизации на шести годах данных GER40.
  • Классификатор режимов. Пять рыночных состояний — Settled Mean-Revert, Weak Mean-Revert, Random, Moderate Trend, Strong Trend — вычисляются на основе коэффициента дисперсии и отношения сигнал-шум.
  • Архитектура двойного восстановления. Когда цикл движется против своего первоначального направления, последовательно активируются до трёх защитных слоёв. Архитектура обеспечивает структурное сдерживание риска без фиксированных стоп-лоссов.
  • Байесовское определение размера лота (LMSR). Фиксированные микролоты, масштабируемые уверенностью сигнала. Без экспоненциального роста позиции. Без мартингейла.
  • Адаптивное управление слоями. Геометрия защиты перенастраивается под живые рыночные условия в течение всего жизненного цикла цикла.

Конфигурация

  • Инструмент: Германия 40 / GER40 / DAX 40. Дополнительные инструменты в исследовании.
  • Таймфрейм: M15.
  • Рекомендуемый минимальный депозит: 1000 USD.
  • Размер лота: 0,01 фиксированный. Масштабирование 0,02/2000 и т. д.
  • Параллельные ордера: Два хедж-лега на цикл, до трёх защитных слоёв.
  • VPS для непрерывного исполнения торговли 24/5.

Заметки о подписке

Циклы CandleHedge состоят из отложенных ордеров, которые ожидают рыночных триггеров, и открытых позиций, которые активно управляются. Подписчики могут подписаться в любой момент:

  • Отложенные ордера копируются идентично. При срабатывании подписчик и источник сигнала исполняются по одной и той же цене.
  • Открытые позиции копируются по текущей рыночной цене. Если источник сигнала находится в неблагоприятной фазе, подписчик входит по цене ближе к текущему рынку — что обычно приводит к чуть меньшей экспозиции на просадку, чем у источника сигнала в текущем цикле.
  • Зафиксированная прибыль от предыдущих частичных закрытий остаётся у источника сигнала. Подписчик, присоединившийся в середине цикла, может получить меньшую общую прибыль, чем источник сигнала, в этом конкретном цикле.

С момента подписки каждая новая сделка реплицируется, и все последующие циклы открываются идентично на обоих счетах.

Профиль риска

  • Фиксированный микролот поддерживает экспозицию плеча умеренной в любой момент времени.
  • Просадка ограничена структурной механикой хеджа, а не фиксированными стоп-лоссами.
  • Циклы могут оставаться открытыми от внутридневных значений до нескольких недель в неблагоприятных режимах до своего разрешения. Подписчики должны принимать переменную длительность цикла как свойство системы, а не как исключение.
  • Достаточный запас по депозиту важнее, чем момент подписки. Рекомендуемый минимум откалиброван для выживания полного цикла.
  • Реальные результаты будут отличаться от счёта поставщика из-за проскальзывания, спреда, условий брокера и плеча счёта.

Профиль подписчика

  • Опыт алгоритмической или количественной торговли. Система вознаграждает трейдеров, понимающих механику хеджирования.
  • Способность переносить циклы, которые могут оставаться открытыми от часов до нескольких недель в неблагоприятных рыночных режимах.
  • Работа на стабильном VPS с брокером, предлагающим конкурентное исполнение по GER40.
  • Капитал не менее рекомендуемого минимального депозита.

Важное уведомление

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торговля CFD связана со значительным риском убытков и подходит не для каждого инвестора. Рискуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить. Подписчик сигнала несёт полную ответственность за результаты своей торговли.

Нет отзывов
2026.07.16 10:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.02 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 20:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 03:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.13 14:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.13 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 19:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.10 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.10 19:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CANDLEHEDGE Ger40
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
368
USD
23
98%
362
68%
98%
0.91
-1.19
USD
80%
1:400
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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