CandleHedge GER40 — Алгоритмическая торговая система для Германии 40 (GER40)

Это не сигнал. Это полная торговая система.

CandleHedge — это советник (EA) для индекса Германия 40 (GER40 / DAX 40) на таймфрейме M15. Система построена на архитектуре двойного восстановления с байесовской классификацией рыночных режимов. Подтверждённая торговая история на реальном счёте. Методология откалибрована на более чем 1 700 циклах за период с января 2020 года по февраль 2026 года.

CandleHedge — не для всех. Это инструмент для трейдера, который требует понимания системы, которую он использует.

Методология

Уровень принятия решений HyperMatrix. Справочная таблица 20 × 5 назначает геометрию риска для каждой комбинации часа суток и рыночного режима. Параметры откалиброваны путём систематической оптимизации на шести годах данных GER40.

Справочная таблица 20 × 5 назначает геометрию риска для каждой комбинации часа суток и рыночного режима. Параметры откалиброваны путём систематической оптимизации на шести годах данных GER40. Классификатор режимов. Пять рыночных состояний — Settled Mean-Revert, Weak Mean-Revert, Random, Moderate Trend, Strong Trend — вычисляются на основе коэффициента дисперсии и отношения сигнал-шум.

Пять рыночных состояний — Settled Mean-Revert, Weak Mean-Revert, Random, Moderate Trend, Strong Trend — вычисляются на основе коэффициента дисперсии и отношения сигнал-шум. Архитектура двойного восстановления. Когда цикл движется против своего первоначального направления, последовательно активируются до трёх защитных слоёв. Архитектура обеспечивает структурное сдерживание риска без фиксированных стоп-лоссов.

Когда цикл движется против своего первоначального направления, последовательно активируются до трёх защитных слоёв. Архитектура обеспечивает структурное сдерживание риска без фиксированных стоп-лоссов. Байесовское определение размера лота (LMSR). Фиксированные микролоты, масштабируемые уверенностью сигнала. Без экспоненциального роста позиции. Без мартингейла.

Фиксированные микролоты, масштабируемые уверенностью сигнала. Без экспоненциального роста позиции. Без мартингейла. Адаптивное управление слоями. Геометрия защиты перенастраивается под живые рыночные условия в течение всего жизненного цикла цикла.

Конфигурация

Инструмент: Германия 40 / GER40 / DAX 40. Дополнительные инструменты в исследовании.

Германия 40 / GER40 / DAX 40. Дополнительные инструменты в исследовании. Таймфрейм: M15.

M15. Рекомендуемый минимальный депозит: 1000 USD.

1000 USD. Размер лота: 0,01 фиксированный. Масштабирование 0,02/2000 и т. д.

0,01 фиксированный. Масштабирование 0,02/2000 и т. д. Параллельные ордера: Два хедж-лега на цикл, до трёх защитных слоёв.

Два хедж-лега на цикл, до трёх защитных слоёв. VPS для непрерывного исполнения торговли 24/5.

Заметки о подписке

Циклы CandleHedge состоят из отложенных ордеров, которые ожидают рыночных триггеров, и открытых позиций, которые активно управляются. Подписчики могут подписаться в любой момент:

Отложенные ордера копируются идентично. При срабатывании подписчик и источник сигнала исполняются по одной и той же цене.

При срабатывании подписчик и источник сигнала исполняются по одной и той же цене. Открытые позиции копируются по текущей рыночной цене. Если источник сигнала находится в неблагоприятной фазе, подписчик входит по цене ближе к текущему рынку — что обычно приводит к чуть меньшей экспозиции на просадку, чем у источника сигнала в текущем цикле.

Если источник сигнала находится в неблагоприятной фазе, подписчик входит по цене ближе к текущему рынку — что обычно приводит к чуть меньшей экспозиции на просадку, чем у источника сигнала в текущем цикле. Зафиксированная прибыль от предыдущих частичных закрытий остаётся у источника сигнала. Подписчик, присоединившийся в середине цикла, может получить меньшую общую прибыль, чем источник сигнала, в этом конкретном цикле.

С момента подписки каждая новая сделка реплицируется, и все последующие циклы открываются идентично на обоих счетах.

Профиль риска

Фиксированный микролот поддерживает экспозицию плеча умеренной в любой момент времени.

Просадка ограничена структурной механикой хеджа, а не фиксированными стоп-лоссами.

Циклы могут оставаться открытыми от внутридневных значений до нескольких недель в неблагоприятных режимах до своего разрешения. Подписчики должны принимать переменную длительность цикла как свойство системы, а не как исключение.

Достаточный запас по депозиту важнее, чем момент подписки. Рекомендуемый минимум откалиброван для выживания полного цикла.

Реальные результаты будут отличаться от счёта поставщика из-за проскальзывания, спреда, условий брокера и плеча счёта.

Профиль подписчика

Опыт алгоритмической или количественной торговли. Система вознаграждает трейдеров, понимающих механику хеджирования.

Способность переносить циклы, которые могут оставаться открытыми от часов до нескольких недель в неблагоприятных рыночных режимах.

Работа на стабильном VPS с брокером, предлагающим конкурентное исполнение по GER40.

Капитал не менее рекомендуемого минимального депозита.

Важное уведомление

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торговля CFD связана со значительным риском убытков и подходит не для каждого инвестора. Рискуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить. Подписчик сигнала несёт полную ответственность за результаты своей торговли.