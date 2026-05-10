- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GERMANY_40
|362
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GERMANY_40
|-431
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GERMANY_40
|-37K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
CandleHedge GER40 — Алгоритмическая торговая система для Германии 40 (GER40)
Это не сигнал. Это полная торговая система.
CandleHedge — это советник (EA) для индекса Германия 40 (GER40 / DAX 40) на таймфрейме M15. Система построена на архитектуре двойного восстановления с байесовской классификацией рыночных режимов. Подтверждённая торговая история на реальном счёте. Методология откалибрована на более чем 1 700 циклах за период с января 2020 года по февраль 2026 года.
CandleHedge — не для всех. Это инструмент для трейдера, который требует понимания системы, которую он использует.
Методология
- Уровень принятия решений HyperMatrix. Справочная таблица 20 × 5 назначает геометрию риска для каждой комбинации часа суток и рыночного режима. Параметры откалиброваны путём систематической оптимизации на шести годах данных GER40.
- Классификатор режимов. Пять рыночных состояний — Settled Mean-Revert, Weak Mean-Revert, Random, Moderate Trend, Strong Trend — вычисляются на основе коэффициента дисперсии и отношения сигнал-шум.
- Архитектура двойного восстановления. Когда цикл движется против своего первоначального направления, последовательно активируются до трёх защитных слоёв. Архитектура обеспечивает структурное сдерживание риска без фиксированных стоп-лоссов.
- Байесовское определение размера лота (LMSR). Фиксированные микролоты, масштабируемые уверенностью сигнала. Без экспоненциального роста позиции. Без мартингейла.
- Адаптивное управление слоями. Геометрия защиты перенастраивается под живые рыночные условия в течение всего жизненного цикла цикла.
Конфигурация
- Инструмент: Германия 40 / GER40 / DAX 40. Дополнительные инструменты в исследовании.
- Таймфрейм: M15.
- Рекомендуемый минимальный депозит: 1000 USD.
- Размер лота: 0,01 фиксированный. Масштабирование 0,02/2000 и т. д.
- Параллельные ордера: Два хедж-лега на цикл, до трёх защитных слоёв.
- VPS для непрерывного исполнения торговли 24/5.
Заметки о подписке
Циклы CandleHedge состоят из отложенных ордеров, которые ожидают рыночных триггеров, и открытых позиций, которые активно управляются. Подписчики могут подписаться в любой момент:
- Отложенные ордера копируются идентично. При срабатывании подписчик и источник сигнала исполняются по одной и той же цене.
- Открытые позиции копируются по текущей рыночной цене. Если источник сигнала находится в неблагоприятной фазе, подписчик входит по цене ближе к текущему рынку — что обычно приводит к чуть меньшей экспозиции на просадку, чем у источника сигнала в текущем цикле.
- Зафиксированная прибыль от предыдущих частичных закрытий остаётся у источника сигнала. Подписчик, присоединившийся в середине цикла, может получить меньшую общую прибыль, чем источник сигнала, в этом конкретном цикле.
С момента подписки каждая новая сделка реплицируется, и все последующие циклы открываются идентично на обоих счетах.
Профиль риска
- Фиксированный микролот поддерживает экспозицию плеча умеренной в любой момент времени.
- Просадка ограничена структурной механикой хеджа, а не фиксированными стоп-лоссами.
- Циклы могут оставаться открытыми от внутридневных значений до нескольких недель в неблагоприятных режимах до своего разрешения. Подписчики должны принимать переменную длительность цикла как свойство системы, а не как исключение.
- Достаточный запас по депозиту важнее, чем момент подписки. Рекомендуемый минимум откалиброван для выживания полного цикла.
- Реальные результаты будут отличаться от счёта поставщика из-за проскальзывания, спреда, условий брокера и плеча счёта.
Профиль подписчика
- Опыт алгоритмической или количественной торговли. Система вознаграждает трейдеров, понимающих механику хеджирования.
- Способность переносить циклы, которые могут оставаться открытыми от часов до нескольких недель в неблагоприятных рыночных режимах.
- Работа на стабильном VPS с брокером, предлагающим конкурентное исполнение по GER40.
- Капитал не менее рекомендуемого минимального депозита.
Важное уведомление
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торговля CFD связана со значительным риском убытков и подходит не для каждого инвестора. Рискуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить. Подписчик сигнала несёт полную ответственность за результаты своей торговли.
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