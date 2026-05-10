CandleHedge GER40 — 德国40指数(GER40)算法交易系统

这不是信号。这是一套完整的交易系统。

CandleHedge 是一款专为 德国 40 指数(GER40 / DAX 40) M15 时间框架设计的智能交易系统(EA)。系统建立在双重恢复架构之上,并采用贝叶斯市场状态分类。具备经过验证的真实账户实盘记录。方法论在 2020 年 1 月至 2026 年 2 月期间超过 1,700 个交易周期上完成校准。

CandleHedge 并不适合所有人。它专为那些要求理解所运行系统的交易者而设计。

方法论

HyperMatrix 决策层。 20 × 5 查找表为每一个"小时-市场状态"组合分配风险几何参数。参数通过对六年 GER40 数据的系统性优化进行校准。

20 × 5 查找表为每一个"小时-市场状态"组合分配风险几何参数。参数通过对六年 GER40 数据的系统性优化进行校准。 市场状态分类器。 五种市场状态 — Settled Mean-Revert、Weak Mean-Revert、Random、Moderate Trend、Strong Trend — 基于方差比和信噪比计算。

五种市场状态 — Settled Mean-Revert、Weak Mean-Revert、Random、Moderate Trend、Strong Trend — 基于方差比和信噪比计算。 双重恢复架构。 当一个周期朝着不利方向运行时,最多三个保护层依次激活。该架构通过结构性对冲机制实现风险控制,而非依赖固定止损。

当一个周期朝着不利方向运行时,最多三个保护层依次激活。该架构通过结构性对冲机制实现风险控制,而非依赖固定止损。 贝叶斯仓位管理 (LMSR)。 按信号置信度缩放的固定微型手数。无指数级仓位增长。无马丁格尔。

按信号置信度缩放的固定微型手数。无指数级仓位增长。无马丁格尔。 自适应层管理。 保护几何在周期的整个生命周期中根据实时市场条件重新校准。

配置

交易品种: 德国 40 / GER40 / DAX 40。其他品种正在研究中。

德国 40 / GER40 / DAX 40。其他品种正在研究中。 时间框架: M15。

M15。 建议最低资金: 1000 美元。

1000 美元。 手数: 0.01 固定。资金每增加 2000 美元,手数按 0.02 比例递增,以此类推。

0.01 固定。资金每增加 2000 美元,手数按 0.02 比例递增,以此类推。 并发订单: 每个周期两条对冲腿,最多三个保护层。

每个周期两条对冲腿,最多三个保护层。 VPS 用于 24/5 不间断交易执行。

订阅说明

CandleHedge 的交易周期由等待市场触发的挂单和主动管理的持仓共同构成。订阅者可在任何时刻订阅:

挂单完全同步复制。 当挂单被触发时,订阅者与信号源以相同的价格成交。

当挂单被触发时,订阅者与信号源以相同的价格成交。 持仓按当前市场价格复制。 如果信号源正处于不利阶段,订阅者将以更接近当前市场的价格入场,通常在该进行中的周期上承受比信号源略小的回撤敞口。

如果信号源正处于不利阶段,订阅者将以更接近当前市场的价格入场,通常在该进行中的周期上承受比信号源略小的回撤敞口。 先前部分平仓所产生的已实现利润保留在信号源账户中。 在周期中途加入的订阅者在该特定周期中可能获得比信号源更少的总利润。

自订阅之时起,每一笔新交易都会被复制,所有后续周期在两个账户上以完全相同的方式开始。

风险概况

固定微型手数使账户在任何时候都保持适度的杠杆敞口。

回撤通过结构性对冲机制控制,而非通过固定止损。

在不利市场状态下,交易周期可能从日内持续到数周才能完成。订阅者必须将周期长度的变化视为系统的固有属性,而非例外情况。

充足的账户保证金余量比订阅时机更重要。建议的最低资金已按完整周期生存所需进行校准。

由于滑点、点差、经纪商条件以及账户杠杆的影响,实际结果会与信号提供者账户的结果有所差异。

订阅者画像

具备算法交易或量化交易背景。系统更适合理解对冲机制的交易者。

能够接受在不利市场状态下,交易周期可能保持开放数小时至数周。

在稳定的 VPS 上运行,并选择 GER40 执行条件具备竞争力的经纪商。

账户资金不低于建议最低资金水平。

重要声明

过往业绩不代表未来表现。差价合约(CFD)交易存在重大亏损风险,并非适合所有投资者。请仅使用您可以承受损失的资金参与。信号订阅者需对自身交易结果承担全部责任。