СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Apex Glory V1 Darwinex
Yi Hsiu Tsai

Apex Glory V1 Darwinex

Yi Hsiu Tsai
Yi Hsiu Tsai

Yi Hsiu Tsai

4.8 (30)
Философия
Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
Преимущества
Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
3 продукта 5 сигналов 3 темы 4 комментария
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
95 (67.37%)
Убыточных трейдов:
46 (32.62%)
Лучший трейд:
108.66 USD
Худший трейд:
-118.23 USD
Общая прибыль:
920.14 USD (97 806 pips)
Общий убыток:
-770.97 USD (73 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (53.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
14.40%
Макс. загрузка депозита:
35.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
9.69 USD
Средний убыток:
-16.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-142.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.09 USD (4)
Прирост в месяц:
4.31%
Годовой прогноз:
52.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
208.29 USD (25.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.23% (208.19 USD)
По эквити:
21.18% (174.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.66 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +53.64 USD
Макс. убыток в серии: -142.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.16 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.11 12:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.11% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.11 12:09
Share of trading days is too low
2026.05.11 12:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.08 19:10
Trading operations on the account were performed for only 79 days. This comprises 4.36% of days out of the 1812 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 19:10
80% of trades performed within 53 days. This comprises 2.92% of days out of the 1812 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 19:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Glory V1 Darwinex
99 USD в месяц
30%
0
0
USD
649
USD
52
100%
141
67%
14%
1.19
1.06
USD
25%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.