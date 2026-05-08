- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
95 (67.37%)
Убыточных трейдов:
46 (32.62%)
Лучший трейд:
108.66 USD
Худший трейд:
-118.23 USD
Общая прибыль:
920.14 USD (97 806 pips)
Общий убыток:
-770.97 USD (73 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (53.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
14.40%
Макс. загрузка депозита:
35.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
9.69 USD
Средний убыток:
-16.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-142.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.09 USD (4)
Прирост в месяц:
4.31%
Годовой прогноз:
52.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
208.29 USD (25.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.23% (208.19 USD)
По эквити:
21.18% (174.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.66 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +53.64 USD
Макс. убыток в серии: -142.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
649
USD
USD
52
100%
141
67%
14%
1.19
1.06
USD
USD
25%
1:200