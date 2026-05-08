- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
95 (67.37%)
亏损交易:
46 (32.62%)
最好交易:
108.66 USD
最差交易:
-118.23 USD
毛利:
920.14 USD (97 806 pips)
毛利亏损:
-770.97 USD (73 542 pips)
最大连续赢利:
9 (53.64 USD)
最大连续盈利:
146.24 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
14.40%
最大入金加载:
35.75%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.72
长期交易:
141 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
9.69 USD
平均损失:
-16.76 USD
最大连续失误:
4 (-142.09 USD)
最大连续亏损:
-142.09 USD (4)
每月增长:
5.22%
年度预测:
63.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
208.29 USD (25.24%)
相对跌幅:
结余:
25.23% (208.19 USD)
净值:
21.18% (174.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.66 USD
最差交易: -118 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +53.64 USD
最大连续亏损: -142.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
30%
0
0
USD
USD
649
USD
USD
52
100%
141
67%
14%
1.19
1.06
USD
USD
25%
1:200