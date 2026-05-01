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Сигналы / MetaTrader 5 / Trust EA Darwinex
Konstantin Kulikov

Trust EA Darwinex

Konstantin Kulikov
Konstantin Kulikov

Konstantin Kulikov

4.1 (271)
💎 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 💎
🔹 Автозапуск терминалов при перезагрузке VPS: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736913
34 продукта 16 сигналов 7 тем 92 комментария
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
379
Прибыльных трейдов:
249 (65.69%)
Убыточных трейдов:
130 (34.30%)
Лучший трейд:
20.81 EUR
Худший трейд:
-34.64 EUR
Общая прибыль:
2 452.37 EUR (12 384 pips)
Общий убыток:
-1 741.76 EUR (5 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (32.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
217.92 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
6.88%
Макс. загрузка депозита:
85.30%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
252 (66.49%)
Коротких трейдов:
127 (33.51%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
1.87 EUR
Средняя прибыль:
9.85 EUR
Средний убыток:
-13.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-183.18 EUR)
Макс. убыток в серии:
-183.18 EUR (12)
Прирост в месяц:
-1.92%
Годовой прогноз:
-23.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.34 EUR
Максимальная:
337.01 EUR (24.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (334.97 EUR)
По эквити:
8.17% (526.74 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 83
USDCHF 76
EURAUD 73
GBPAUD 32
EURGBP 28
AUDUSD 26
USDCAD 24
EURUSD 21
AUDCAD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -166
USDCHF 241
EURAUD 659
GBPAUD -15
EURGBP 111
AUDUSD -57
USDCAD 51
EURUSD -69
AUDCAD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 541
USDCHF 920
EURAUD 3.7K
GBPAUD 199
EURGBP 591
AUDUSD 68
USDCAD 594
EURUSD -57
AUDCAD 509
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.81 EUR
Худший трейд: -35 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +32.99 EUR
Макс. убыток в серии: -183.18 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VantageFXInternational-Live
0.20 × 15
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.24 × 4255
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 163
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.97 × 424
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.36 × 47
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.03 × 233
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
еще 15...
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Trust EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135944

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135945
Нет отзывов
2026.07.07 01:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.04 22:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trust EA Darwinex
1000 USD в месяц
16%
0
0
USD
4.7K
EUR
15
100%
379
65%
7%
1.40
1.87
EUR
8%
1:200
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