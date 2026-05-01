Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 7 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VantageFXInternational-Live 0.20 × 15 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.24 × 4255 Pepperstone-MT5-Live01 0.60 × 163 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FPMarketsLLC-Live 0.75 × 4 PrimeCodex-MT5 0.97 × 424 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real31 1.83 × 6 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 2.36 × 47 XMGlobal-MT5 2 2.61 × 28 KuberaCapitalMarkets-Server 2.92 × 24 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.03 × 233 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.29 × 7 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 4 еще 15... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика