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Всего трейдов:
379
Прибыльных трейдов:
249 (65.69%)
Убыточных трейдов:
130 (34.30%)
Лучший трейд:
20.81 EUR
Худший трейд:
-34.64 EUR
Общая прибыль:
2 452.37 EUR (12 384 pips)
Общий убыток:
-1 741.76 EUR (5 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (32.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
217.92 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
6.88%
Макс. загрузка депозита:
85.30%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
252 (66.49%)
Коротких трейдов:
127 (33.51%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
1.87 EUR
Средняя прибыль:
9.85 EUR
Средний убыток:
-13.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-183.18 EUR)
Макс. убыток в серии:
-183.18 EUR (12)
Прирост в месяц:
-1.92%
Годовой прогноз:
-23.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.34 EUR
Максимальная:
337.01 EUR (24.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (334.97 EUR)
По эквити:
8.17% (526.74 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|76
|EURAUD
|73
|GBPAUD
|32
|EURGBP
|28
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|24
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-166
|USDCHF
|241
|EURAUD
|659
|GBPAUD
|-15
|EURGBP
|111
|AUDUSD
|-57
|USDCAD
|51
|EURUSD
|-69
|AUDCAD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|541
|USDCHF
|920
|EURAUD
|3.7K
|GBPAUD
|199
|EURGBP
|591
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|594
|EURUSD
|-57
|AUDCAD
|509
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.81 EUR
Худший трейд: -35 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +32.99 EUR
Макс. убыток в серии: -183.18 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 15
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4255
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 163
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.97 × 424
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.36 × 47
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.03 × 233
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.29 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
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Trust EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135945
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
15
100%
379
65%
7%
1.40
1.87
EUR
EUR
8%
1:200