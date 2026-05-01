- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
387
盈利交易:
253 (65.37%)
亏损交易:
134 (34.63%)
最好交易:
20.81 EUR
最差交易:
-34.64 EUR
毛利:
2 484.79 EUR (12 557 pips)
毛利亏损:
-1 778.12 EUR (5 470 pips)
最大连续赢利:
37 (32.99 EUR)
最大连续盈利:
217.92 EUR (19)
夏普比率:
0.27
交易活动:
6.88%
最大入金加载:
85.30%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.10
长期交易:
260 (67.18%)
短期交易:
127 (32.82%)
利润因子:
1.40
预期回报:
1.83 EUR
平均利润:
9.82 EUR
平均损失:
-13.27 EUR
最大连续失误:
12 (-183.18 EUR)
最大连续亏损:
-183.18 EUR (12)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-21.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.34 EUR
最大值:
337.01 EUR (24.91%)
相对跌幅:
结余:
4.89% (334.97 EUR)
净值:
8.17% (526.74 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|87
|USDCHF
|80
|EURAUD
|73
|GBPAUD
|32
|EURGBP
|28
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|24
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-132
|USDCHF
|203
|EURAUD
|659
|GBPAUD
|-15
|EURGBP
|111
|AUDUSD
|-57
|USDCAD
|51
|EURUSD
|-69
|AUDCAD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|714
|USDCHF
|802
|EURAUD
|3.7K
|GBPAUD
|199
|EURGBP
|591
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|594
|EURUSD
|-57
|AUDCAD
|509
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.81 EUR
最差交易: -35 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +32.99 EUR
最大连续亏损: -183.18 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 15
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4255
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 163
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.97 × 424
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.36 × 47
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.03 × 233
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.29 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
Trust EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135945
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
16%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
16
100%
387
65%
7%
1.39
1.83
EUR
EUR
8%
1:200