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Konstantin Kulikov

Trust EA Darwinex

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交易:
387
盈利交易:
253 (65.37%)
亏损交易:
134 (34.63%)
最好交易:
20.81 EUR
最差交易:
-34.64 EUR
毛利:
2 484.79 EUR (12 557 pips)
毛利亏损:
-1 778.12 EUR (5 470 pips)
最大连续赢利:
37 (32.99 EUR)
最大连续盈利:
217.92 EUR (19)
夏普比率:
0.27
交易活动:
6.88%
最大入金加载:
85.30%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.10
长期交易:
260 (67.18%)
短期交易:
127 (32.82%)
利润因子:
1.40
预期回报:
1.83 EUR
平均利润:
9.82 EUR
平均损失:
-13.27 EUR
最大连续失误:
12 (-183.18 EUR)
最大连续亏损:
-183.18 EUR (12)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-21.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.34 EUR
最大值:
337.01 EUR (24.91%)
相对跌幅:
结余:
4.89% (334.97 EUR)
净值:
8.17% (526.74 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 87
USDCHF 80
EURAUD 73
GBPAUD 32
EURGBP 28
AUDUSD 26
USDCAD 24
EURUSD 21
AUDCAD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -132
USDCHF 203
EURAUD 659
GBPAUD -15
EURGBP 111
AUDUSD -57
USDCAD 51
EURUSD -69
AUDCAD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 714
USDCHF 802
EURAUD 3.7K
GBPAUD 199
EURGBP 591
AUDUSD 68
USDCAD 594
EURUSD -57
AUDCAD 509
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
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最好交易: +20.81 EUR
最差交易: -35 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +32.99 EUR
最大连续亏损: -183.18 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VantageFXInternational-Live
0.20 × 15
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.24 × 4255
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 163
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.97 × 424
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.36 × 47
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.03 × 233
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
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version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135945
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2026.07.07 01:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.04 22:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.01 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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