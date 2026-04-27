- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
66 (72.52%)
Убыточных трейдов:
25 (27.47%)
Лучший трейд:
28.96 EUR
Худший трейд:
-17.03 EUR
Общая прибыль:
248.32 EUR (15 536 pips)
Общий убыток:
-124.05 EUR (9 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (31.98 EUR)
Макс. прибыль в серии:
37.54 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
89.34%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
46 (50.55%)
Коротких трейдов:
45 (49.45%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.37 EUR
Средняя прибыль:
3.76 EUR
Средний убыток:
-4.96 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.32 EUR (3)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
30.32 EUR (2.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.77% (30.32 EUR)
По эквити:
11.38% (124.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|NZDCAD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|84
|NZDCAD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.96 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.98 EUR
Макс. убыток в серии: -30.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
RoboForex-ECN-3
|0.11 × 19
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 120
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.33 × 15
|
Exness-Real9
|2.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|2.73 × 11
|
Axi-US06-Live
|2.80 × 10
|
EightcapInternational-Real-4
|4.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
Exness-Real4
|4.83 × 6
|
RoboForex-Pro-5
|5.75 × 4
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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $500
Account leverage: 1:100 or above
Currency pairs: AUDCAD,NZDCAD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
15
100%
91
72%
89%
2.00
1.37
EUR
EUR
11%
1:500