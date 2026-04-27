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Сигналы / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE X
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE X

Gianluca Guarino
Gianluca Guarino

Gianluca Guarino

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 12%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
66 (72.52%)
Убыточных трейдов:
25 (27.47%)
Лучший трейд:
28.96 EUR
Худший трейд:
-17.03 EUR
Общая прибыль:
248.32 EUR (15 536 pips)
Общий убыток:
-124.05 EUR (9 805 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (31.98 EUR)
Макс. прибыль в серии:
37.54 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
89.34%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
46 (50.55%)
Коротких трейдов:
45 (49.45%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.37 EUR
Средняя прибыль:
3.76 EUR
Средний убыток:
-4.96 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.32 EUR (3)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
30.32 EUR (2.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.77% (30.32 EUR)
По эквити:
11.38% (124.79 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 84
NZDCAD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.96 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.98 EUR
Макс. убыток в серии: -30.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 120
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.33 × 15
Exness-Real9
2.50 × 4
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
EightcapInternational-Real-4
4.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
RoboForex-Pro-5
5.75 × 4
еще 14...
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SNOW EAGLE


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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $500

Account leverage: 1:100 or above

Currency pairs: AUDCAD,NZDCAD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.



Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.06 14:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.06 06:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.29 20:56
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.18 21:28
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.15 01:31
No swaps are charged
2026.05.15 01:31
No swaps are charged
2026.05.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.05.04 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 06:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.04.27 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.27 06:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SNOW EAGLE X
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
1.1K
EUR
15
100%
91
72%
89%
2.00
1.37
EUR
11%
1:500
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