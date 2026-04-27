- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
68 (72.34%)
亏损交易:
26 (27.66%)
最好交易:
28.96 EUR
最差交易:
-17.03 EUR
毛利:
255.29 EUR (16 103 pips)
毛利亏损:
-125.99 EUR (9 957 pips)
最大连续赢利:
12 (31.98 EUR)
最大连续盈利:
37.54 EUR (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
89.34%
最大入金加载:
2.29%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.26
长期交易:
48 (51.06%)
短期交易:
46 (48.94%)
利润因子:
2.03
预期回报:
1.38 EUR
平均利润:
3.75 EUR
平均损失:
-4.85 EUR
最大连续失误:
3 (-30.32 EUR)
最大连续亏损:
-30.32 EUR (3)
每月增长:
4.19%
年度预测:
50.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
30.32 EUR (2.77%)
相对跌幅:
结余:
2.77% (30.32 EUR)
净值:
11.38% (124.79 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|NZDCAD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|90
|NZDCAD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.8K
|NZDCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.96 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.98 EUR
最大连续亏损: -30.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
RoboForex-ECN-3
|0.11 × 19
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 120
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.06 × 17
|
Exness-Real9
|2.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|2.73 × 11
|
Axi-US06-Live
|2.80 × 10
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
Exness-Real4
|4.83 × 6
|
RoboForex-Pro-5
|5.75 × 4
|
ECMarkets-Live01
|6.63 × 8
SNOW EAGLE
SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.
ALL OUR EXPERT on MQL5 Market Click here.
Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $500
Account leverage: 1:100 or above
Currency pairs: AUDCAD,NZDCAD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
16
100%
94
72%
89%
2.02
1.38
EUR
EUR
11%
1:500