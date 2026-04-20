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Сигналы / MetaTrader 5 / Onyx MT5
Aliaksandr Chupryna

Onyx MT5

Aliaksandr Chupryna
Aliaksandr Chupryna

Aliaksandr Chupryna

4 (61)
4 продукта 1 сигнал 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 322%
VantageMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
42 (95.45%)
Убыточных трейдов:
2 (4.55%)
Лучший трейд:
3 039.40 USD
Худший трейд:
-1 688.61 USD
Общая прибыль:
19 849.75 USD (16 713 pips)
Общий убыток:
-3 358.38 USD (1 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (13 380.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 380.51 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.51%
Макс. загрузка депозита:
31.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
6.68
Длинных трейдов:
19 (43.18%)
Коротких трейдов:
25 (56.82%)
Профит фактор:
5.91
Мат. ожидание:
374.80 USD
Средняя прибыль:
472.61 USD
Средний убыток:
-1 679.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 688.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 688.61 USD (1)
Прирост в месяц:
97.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.81 USD
Максимальная:
2 470.61 USD (36.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.58% (2 467.10 USD)
По эквити:
16.18% (1 090.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 039.40 USD
Худший трейд: -1 689 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 380.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 688.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Advisor : "Onyx MT5".


Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.06 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 10:00
No swaps are charged
2026.06.26 10:00
No swaps are charged
2026.06.26 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 09:31
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 03:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.03 23:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 12:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 21:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Onyx MT5
30 USD в месяц
322%
0
0
USD
17K
USD
16
100%
44
95%
1%
5.91
374.80
USD
37%
1:500
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