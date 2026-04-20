- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
42 (95.45%)
Убыточных трейдов:
2 (4.55%)
Лучший трейд:
3 039.40 USD
Худший трейд:
-1 688.61 USD
Общая прибыль:
19 849.75 USD (16 713 pips)
Общий убыток:
-3 358.38 USD (1 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (13 380.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 380.51 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.51%
Макс. загрузка депозита:
31.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
6.68
Длинных трейдов:
19 (43.18%)
Коротких трейдов:
25 (56.82%)
Профит фактор:
5.91
Мат. ожидание:
374.80 USD
Средняя прибыль:
472.61 USD
Средний убыток:
-1 679.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 688.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 688.61 USD (1)
Прирост в месяц:
97.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.81 USD
Максимальная:
2 470.61 USD (36.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.58% (2 467.10 USD)
По эквити:
16.18% (1 090.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 039.40 USD
Худший трейд: -1 689 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 380.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 688.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Advisor : "Onyx MT5".
Settings :
MT5 - Onyx_lev_100_MinDep_150.set
MT4 - Onyx_lev_100_MinDep_150_mt4.set
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
322%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
16
100%
44
95%
1%
5.91
374.80
USD
USD
37%
1:500