- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
43 (95.55%)
亏损交易:
2 (4.44%)
最好交易:
3 039.40 USD
最差交易:
-1 688.61 USD
毛利:
20 048.19 USD (16 757 pips)
毛利亏损:
-3 372.90 USD (1 800 pips)
最大连续赢利:
25 (13 578.95 USD)
最大连续盈利:
13 578.95 USD (25)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.51%
最大入金加载:
31.63%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
6.75
长期交易:
20 (44.44%)
短期交易:
25 (55.56%)
利润因子:
5.94
预期回报:
370.56 USD
平均利润:
466.24 USD
平均损失:
-1 686.45 USD
最大连续失误:
1 (-1 688.61 USD)
最大连续亏损:
-1 688.61 USD (1)
每月增长:
84.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.81 USD
最大值:
2 470.61 USD (36.63%)
相对跌幅:
结余:
36.58% (2 467.10 USD)
净值:
16.18% (1 090.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 039.40 USD
最差交易: -1 689 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13 578.95 USD
最大连续亏损: -1 688.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Advisor : "Onyx MT5".
Settings :
MT5 - Onyx_lev_100_MinDep_150.set
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
326%
1
855
USD
USD
18K
USD
USD
17
100%
45
95%
1%
5.94
370.56
USD
USD
37%
1:500