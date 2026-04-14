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Сигналы / MetaTrader 5 / Apex Beyond Pepperstone
Yi Hsiu Tsai

Apex Beyond Pepperstone

Yi Hsiu Tsai
Yi Hsiu Tsai

Yi Hsiu Tsai

4.8 (30)
Философия
Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
Преимущества
Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
3 продукта 5 сигналов 3 темы 4 комментария
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 83%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
184 (75.40%)
Убыточных трейдов:
60 (24.59%)
Лучший трейд:
2.80 USD
Худший трейд:
-2.61 USD
Общая прибыль:
133.46 USD (19 267 pips)
Общий убыток:
-50.75 USD (5 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (10.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.57 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
28.27%
Макс. загрузка депозита:
36.69%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
10.94
Длинных трейдов:
125 (51.23%)
Коротких трейдов:
119 (48.77%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.73 USD
Средний убыток:
-0.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.00 USD (5)
Прирост в месяц:
12.92%
Годовой прогноз:
158.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
7.56 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.57% (7.64 USD)
По эквити:
20.48% (32.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 73
NZDCAD 63
AUDCAD 59
EURGBP 49
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 22
NZDCAD 14
AUDCAD 26
EURGBP 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 4.9K
NZDCAD 2.8K
AUDCAD 4.5K
EURGBP 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.80 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.57 USD
Макс. убыток в серии: -7.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneBS-MT5-Live01
6.43 × 76
NordFX-Real
8.19 × 57
Forex.com-Live 536
10.50 × 2
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Вскоре.
Нет отзывов
2026.06.18 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 14:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.15 12:38
Share of trading days is too low
2026.04.15 12:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.15 11:38
Share of trading days is too low
2026.04.15 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 07:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 12.82% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 07:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.56% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Beyond Pepperstone
99 USD в месяц
83%
0
0
USD
183
USD
19
99%
244
75%
28%
2.62
0.34
USD
20%
1:200
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