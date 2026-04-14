- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
184 (75.40%)
Убыточных трейдов:
60 (24.59%)
Лучший трейд:
2.80 USD
Худший трейд:
-2.61 USD
Общая прибыль:
133.46 USD (19 267 pips)
Общий убыток:
-50.75 USD (5 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (10.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.57 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
28.27%
Макс. загрузка депозита:
36.69%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
10.94
Длинных трейдов:
125 (51.23%)
Коротких трейдов:
119 (48.77%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.73 USD
Средний убыток:
-0.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.00 USD (5)
Прирост в месяц:
12.92%
Годовой прогноз:
158.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
7.56 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.57% (7.64 USD)
По эквити:
20.48% (32.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|63
|AUDCAD
|59
|EURGBP
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|22
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|26
|EURGBP
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|4.9K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|4.5K
|EURGBP
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.80 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.57 USD
Макс. убыток в серии: -7.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|6.43 × 76
|
NordFX-Real
|8.19 × 57
|
Forex.com-Live 536
|10.50 × 2
Вскоре.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
183
USD
USD
19
99%
244
75%
28%
2.62
0.34
USD
USD
20%
1:200