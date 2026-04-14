- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
244
盈利交易:
184 (75.40%)
亏损交易:
60 (24.59%)
最好交易:
2.80 USD
最差交易:
-2.61 USD
毛利:
133.46 USD (19 267 pips)
毛利亏损:
-50.75 USD (5 144 pips)
最大连续赢利:
12 (10.57 USD)
最大连续盈利:
10.57 USD (12)
夏普比率:
0.50
交易活动:
24.02%
最大入金加载:
36.69%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
10.94
长期交易:
125 (51.23%)
短期交易:
119 (48.77%)
利润因子:
2.63
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
0.73 USD
平均损失:
-0.85 USD
最大连续失误:
5 (-7.00 USD)
最大连续亏损:
-7.00 USD (5)
每月增长:
8.89%
年度预测:
107.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
7.56 USD (4.53%)
相对跌幅:
结余:
4.57% (7.64 USD)
净值:
20.48% (32.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|63
|AUDCAD
|59
|EURGBP
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|22
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|26
|EURGBP
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|4.9K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|4.5K
|EURGBP
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.80 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.57 USD
最大连续亏损: -7.00 USD
即将推出。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
83%
0
0
USD
USD
183
USD
USD
19
99%
244
75%
24%
2.62
0.34
USD
USD
20%
1:200