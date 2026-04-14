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Yi Hsiu Tsai

Apex Beyond Pepperstone

Yi Hsiu Tsai
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4.8 (31)
机构理念
我们是专业的量化研究团队，秉持“黄金纪律”，将机构级市场洞察转化为稳健的算法方案。在噪音中追求一致性，是我们衡量成功的唯一标准。
核心优势
技术驱动：融合机器学习与机构级价格行为分析（Price Action）。
严苛风控：内置多层风险管理协议，以资本保全为首要任务。
透明验证：策略均经 10 年+ 真实 Tick 数据测试，并提供公开实盘信号监测。
支持与合作
我们仅通过 MQL5 开展业务。欢迎私信咨询策略详情或 TMGM、Pepperstone、Tickmill 等顶级经纪商的机构级成本优化方案。
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可靠性
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增长自 2026 83%
PepperstoneBS-MT5-Live01
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  • 提取
交易:
244
盈利交易:
184 (75.40%)
亏损交易:
60 (24.59%)
最好交易:
2.80 USD
最差交易:
-2.61 USD
毛利:
133.46 USD (19 267 pips)
毛利亏损:
-50.75 USD (5 144 pips)
最大连续赢利:
12 (10.57 USD)
最大连续盈利:
10.57 USD (12)
夏普比率:
0.50
交易活动:
24.02%
最大入金加载:
36.69%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
10.94
长期交易:
125 (51.23%)
短期交易:
119 (48.77%)
利润因子:
2.63
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
0.73 USD
平均损失:
-0.85 USD
最大连续失误:
5 (-7.00 USD)
最大连续亏损:
-7.00 USD (5)
每月增长:
8.89%
年度预测:
107.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
7.56 USD (4.53%)
相对跌幅:
结余:
4.57% (7.64 USD)
净值:
20.48% (32.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 73
NZDCAD 63
AUDCAD 59
EURGBP 49
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 22
NZDCAD 14
AUDCAD 26
EURGBP 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 4.9K
NZDCAD 2.8K
AUDCAD 4.5K
EURGBP 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +2.80 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.57 USD
最大连续亏损: -7.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneBS-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.11 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 14:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.15 12:38
Share of trading days is too low
2026.04.15 12:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.15 11:38
Share of trading days is too low
2026.04.15 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 07:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 12.82% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 07:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.56% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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