- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
80 (76.19%)
Убыточных трейдов:
25 (23.81%)
Лучший трейд:
16.72 USD
Худший трейд:
-10.08 USD
Общая прибыль:
151.12 USD (132 394 pips)
Общий убыток:
-68.64 USD (61 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
107.26%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
34 секунды
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
48 (45.71%)
Коротких трейдов:
57 (54.29%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.08 USD (1)
Прирост в месяц:
10.79%
Годовой прогноз:
130.89%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.08 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.08% (10.08 USD)
По эквити:
2.42% (2.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.72 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.30 USD
Макс. убыток в серии: -6.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Product Name - AZ Aurum Breakout EA MT5
Time Frame - H1
Time Frame - H1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
165%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
20
48%
105
76%
0%
2.20
0.79
USD
USD
14%
1:200