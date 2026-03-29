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Сигналы / MetaTrader 5 / AZ AurumBreakoutEA Signal 1
Shammi Akter Joly

AZ AurumBreakoutEA Signal 1

Shammi Akter Joly
Shammi Akter Joly

Shammi Akter Joly

Hello! I’m a passionate Forex trader and software engineer with over 7 years of experience in the financial markets. My journey began as a trader exploring different strategies, and over time, I developed a deep interest in algorithmic trading and MQL programming for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 165%
Exness-MT5Real18
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
80 (76.19%)
Убыточных трейдов:
25 (23.81%)
Лучший трейд:
16.72 USD
Худший трейд:
-10.08 USD
Общая прибыль:
151.12 USD (132 394 pips)
Общий убыток:
-68.64 USD (61 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
107.26%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
34 секунды
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
48 (45.71%)
Коротких трейдов:
57 (54.29%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.08 USD (1)
Прирост в месяц:
10.79%
Годовой прогноз:
130.89%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.08 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.08% (10.08 USD)
По эквити:
2.42% (2.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 82
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.72 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.30 USD
Макс. убыток в серии: -6.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Product Name - AZ Aurum Breakout EA MT5

Time Frame - H1
Нет отзывов
2026.06.26 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 13:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 01:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.29 18:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.14 09:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.02 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.30 12:52
Share of trading days is too low
2026.03.30 12:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.30 12:52
High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.30 11:52
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AZ AurumBreakoutEA Signal 1
999 USD в месяц
165%
0
0
USD
132
USD
20
48%
105
76%
0%
2.20
0.79
USD
14%
1:200
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