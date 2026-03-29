- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
106
盈利交易:
81 (76.41%)
亏损交易:
25 (23.58%)
最好交易:
16.72 USD
最差交易:
-10.08 USD
毛利:
151.48 USD (132 756 pips)
毛利亏损:
-68.64 USD (61 906 pips)
最大连续赢利:
10 (19.30 USD)
最大连续盈利:
21.59 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
107.26%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
34 秒
采收率:
8.22
长期交易:
49 (46.23%)
短期交易:
57 (53.77%)
利润因子:
2.21
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-2.75 USD
最大连续失误:
2 (-6.56 USD)
最大连续亏损:
-10.08 USD (1)
每月增长:
11.09%
年度预测:
134.54%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.08 USD (14.08%)
相对跌幅:
结余:
14.08% (10.08 USD)
净值:
2.42% (2.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.72 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.30 USD
最大连续亏损: -6.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Product Name - AZ Aurum Breakout EA MT5
Time Frame - H1
Time Frame - H1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
166%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
20
49%
106
76%
0%
2.20
0.78
USD
USD
14%
1:200