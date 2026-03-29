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Shammi Akter Joly

AZ AurumBreakoutEA Signal 1

Shammi Akter Joly
Shammi Akter Joly

Shammi Akter Joly

Hello! I’m a passionate Forex trader and software engineer with over 7 years of experience in the financial markets. My journey began as a trader exploring different strategies, and over time, I developed a deep interest in algorithmic trading and MQL programming for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
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交易:
106
盈利交易:
81 (76.41%)
亏损交易:
25 (23.58%)
最好交易:
16.72 USD
最差交易:
-10.08 USD
毛利:
151.48 USD (132 756 pips)
毛利亏损:
-68.64 USD (61 906 pips)
最大连续赢利:
10 (19.30 USD)
最大连续盈利:
21.59 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
107.26%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
34 秒
采收率:
8.22
长期交易:
49 (46.23%)
短期交易:
57 (53.77%)
利润因子:
2.21
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-2.75 USD
最大连续失误:
2 (-6.56 USD)
最大连续亏损:
-10.08 USD (1)
每月增长:
11.09%
年度预测:
134.54%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.08 USD (14.08%)
相对跌幅:
结余:
14.08% (10.08 USD)
净值:
2.42% (2.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 83
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +16.72 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.30 USD
最大连续亏损: -6.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Product Name - AZ Aurum Breakout EA MT5

Time Frame - H1
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2026.06.26 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 13:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 01:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.29 18:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.14 09:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.02 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.30 12:52
Share of trading days is too low
2026.03.30 12:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.30 12:52
High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.30 11:52
Share of trading days is too low
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