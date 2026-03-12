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Сигналы / MetaTrader 5 / Perfect Trade EA Vantage FX
Italo Fonseca De Melo Silva

Perfect Trade EA Vantage FX

Italo Fonseca De Melo Silva
Italo Fonseca De Melo Silva

Italo Fonseca De Melo Silva

USE THE SET FILE BELOW IN THE PERFECT TRADE FX SETTINGS:

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

https://italomelo.com/perfect_trade.set
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 15%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
264 (66.49%)
Убыточных трейдов:
133 (33.50%)
Лучший трейд:
10.79 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
751.09 USD (750 786 pips)
Общий убыток:
-675.42 USD (675 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (39.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.25 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.22%
Макс. загрузка депозита:
19.79%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
195 (49.12%)
Коротких трейдов:
202 (50.88%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
2.85 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-31.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.69 USD (6)
Прирост в месяц:
4.60%
Годовой прогноз:
55.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.38 USD
Максимальная:
50.35 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.59% (50.19 USD)
По эквити:
0.99% (5.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DJ30 397
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DJ30 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DJ30 75K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.79 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +39.25 USD
Макс. убыток в серии: -31.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Official signal for the Perfect Trade FX EA.

Нет отзывов
2026.07.30 16:36
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 12:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 15:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.05 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 15:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 17:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.02 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.02 13:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Perfect Trade EA Vantage FX
999 USD в месяц
15%
0
0
USD
576
USD
22
100%
397
66%
1%
1.11
0.19
USD
9%
1:500
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