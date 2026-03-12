- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
264 (66.49%)
Убыточных трейдов:
133 (33.50%)
Лучший трейд:
10.79 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
751.09 USD (750 786 pips)
Общий убыток:
-675.42 USD (675 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (39.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.25 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.22%
Макс. загрузка депозита:
19.79%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
195 (49.12%)
Коротких трейдов:
202 (50.88%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
2.85 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-31.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.69 USD (6)
Прирост в месяц:
4.60%
Годовой прогноз:
55.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.38 USD
Максимальная:
50.35 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.59% (50.19 USD)
По эквити:
0.99% (5.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DJ30
|397
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DJ30
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DJ30
|75K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.79 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +39.25 USD
Макс. убыток в серии: -31.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
22
100%
397
66%
1%
1.11
0.19
USD
USD
9%
1:500