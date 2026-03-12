- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
403
盈利交易:
270 (66.99%)
亏损交易:
133 (33.00%)
最好交易:
10.79 USD
最差交易:
-6.81 USD
毛利:
764.38 USD (764 072 pips)
毛利亏损:
-675.42 USD (675 372 pips)
最大连续赢利:
11 (39.25 USD)
最大连续盈利:
39.25 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.22%
最大入金加载:
19.79%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
1.77
长期交易:
199 (49.38%)
短期交易:
204 (50.62%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
6 (-31.69 USD)
最大连续亏损:
-31.69 USD (6)
每月增长:
9.02%
年度预测:
109.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.38 USD
最大值:
50.35 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
8.59% (50.19 USD)
净值:
0.99% (5.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DJ30
|403
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DJ30
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DJ30
|89K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.79 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +39.25 USD
最大连续亏损: -31.69 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
18%
0
0
USD
USD
589
USD
USD
22
100%
403
66%
1%
1.13
0.22
USD
USD
9%
1:500