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Italo Fonseca De Melo Silva

Perfect Trade EA Vantage FX

Italo Fonseca De Melo Silva
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交易:
403
盈利交易:
270 (66.99%)
亏损交易:
133 (33.00%)
最好交易:
10.79 USD
最差交易:
-6.81 USD
毛利:
764.38 USD (764 072 pips)
毛利亏损:
-675.42 USD (675 372 pips)
最大连续赢利:
11 (39.25 USD)
最大连续盈利:
39.25 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.22%
最大入金加载:
19.79%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
1.77
长期交易:
199 (49.38%)
短期交易:
204 (50.62%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
6 (-31.69 USD)
最大连续亏损:
-31.69 USD (6)
每月增长:
9.02%
年度预测:
109.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.38 USD
最大值:
50.35 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
8.59% (50.19 USD)
净值:
0.99% (5.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DJ30 403
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DJ30 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DJ30 89K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +10.79 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +39.25 USD
最大连续亏损: -31.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.11 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 16:36
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 12:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.27 15:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.05 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 15:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.22 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 17:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.02 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
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交易
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Perfect Trade EA Vantage FX
每月999 USD
18%
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0
USD
589
USD
22
100%
403
66%
1%
1.13
0.22
USD
9%
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