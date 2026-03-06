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Jose Manuel Cortes Cortes

UnlockAlpha

Jose Manuel Cortes Cortes
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24 недели
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Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2026 26%
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
719
Прибыльных трейдов:
500 (69.54%)
Убыточных трейдов:
219 (30.46%)
Лучший трейд:
152.85 EUR
Худший трейд:
-255.57 EUR
Общая прибыль:
2 675.08 EUR (74 965 pips)
Общий убыток:
-1 857.69 EUR (58 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
153.58 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
88.65%
Макс. загрузка депозита:
106.28%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
331 (46.04%)
Коротких трейдов:
388 (53.96%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
5.35 EUR
Средний убыток:
-8.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-745.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-745.98 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.08 EUR
Максимальная:
746.03 EUR (18.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (747.50 EUR)
По эквити:
26.10% (1 008.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 117
EURCAD 104
EURUSD 74
GBPAUD 69
NZDUSD 63
CHFJPY 60
AUDCHF 57
AUDNZD 41
USDCAD 38
AUDCAD 34
NZDCHF 25
EURGBP 14
GBPNZD 13
EURCHF 9
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 406
EURCAD 312
EURUSD -650
GBPAUD 79
NZDUSD 171
CHFJPY 149
AUDCHF 118
AUDNZD 43
USDCAD 49
AUDCAD 64
NZDCHF 118
EURGBP 31
GBPNZD 35
EURCHF 7
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.9K
EURCAD 3.4K
EURUSD -5.8K
GBPAUD -1.9K
NZDUSD 2.9K
CHFJPY 2.4K
AUDCHF 1.2K
AUDNZD 267
USDCAD 2.8K
AUDCAD 558
NZDCHF 1.2K
EURGBP 559
GBPNZD 2.3K
EURCHF 168
CADJPY 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.85 EUR
Худший трейд: -256 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +40.33 EUR
Макс. убыток в серии: -745.98 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
Darwinex-Live
0.23 × 4253
VTMarkets-Live
0.25 × 32
VantageFXInternational-Live
0.28 × 18
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 174
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.95 × 394
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
1.61 × 33
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.27 × 234
XMGlobal-MT5 2
3.38 × 32
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 3
еще 18...
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This strategy is a fully automated M15 Forex trading system powered by advanced Deep Learning (LSTM) technology. Designed to exploit short-term market inefficiencies, the algorithm scans the market in real time to identify high-probability liquidity zones and statistical mean reversion opportunities.

Using a high-performance ONNX inference engine, the system processes large amounts of market data to detect patterns that are often invisible to discretionary traders. The result is a fast, disciplined and data-driven trading approach that aims to capture consistent opportunities across major Forex pairs.

The strategy operates 100% algorithmically, removing emotions and ensuring strict rule-based execution. 


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2026.05.24 22:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 08:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 01:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 09:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.23 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.06 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
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Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UnlockAlpha
55 USD в месяц
26%
0
0
USD
4K
EUR
24
92%
719
69%
89%
1.44
1.14
EUR
26%
1:200
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