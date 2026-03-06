- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
719
Прибыльных трейдов:
500 (69.54%)
Убыточных трейдов:
219 (30.46%)
Лучший трейд:
152.85 EUR
Худший трейд:
-255.57 EUR
Общая прибыль:
2 675.08 EUR (74 965 pips)
Общий убыток:
-1 857.69 EUR (58 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
153.58 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
88.65%
Макс. загрузка депозита:
106.28%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
331 (46.04%)
Коротких трейдов:
388 (53.96%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
5.35 EUR
Средний убыток:
-8.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-745.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-745.98 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.08 EUR
Максимальная:
746.03 EUR (18.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (747.50 EUR)
По эквити:
26.10% (1 008.59 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|EURCAD
|104
|EURUSD
|74
|GBPAUD
|69
|NZDUSD
|63
|CHFJPY
|60
|AUDCHF
|57
|AUDNZD
|41
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|34
|NZDCHF
|25
|EURGBP
|14
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|9
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|406
|EURCAD
|312
|EURUSD
|-650
|GBPAUD
|79
|NZDUSD
|171
|CHFJPY
|149
|AUDCHF
|118
|AUDNZD
|43
|USDCAD
|49
|AUDCAD
|64
|NZDCHF
|118
|EURGBP
|31
|GBPNZD
|35
|EURCHF
|7
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6.9K
|EURCAD
|3.4K
|EURUSD
|-5.8K
|GBPAUD
|-1.9K
|NZDUSD
|2.9K
|CHFJPY
|2.4K
|AUDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|558
|NZDCHF
|1.2K
|EURGBP
|559
|GBPNZD
|2.3K
|EURCHF
|168
|CADJPY
|75
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +152.85 EUR
Худший трейд: -256 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +40.33 EUR
Макс. убыток в серии: -745.98 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
Darwinex-Live
|0.23 × 4253
|
VTMarkets-Live
|0.25 × 32
|
VantageFXInternational-Live
|0.28 × 18
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 174
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 394
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|1.61 × 33
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.48 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.27 × 234
|
XMGlobal-MT5 2
|3.38 × 32
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 3
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This strategy is a fully automated M15 Forex trading system powered by advanced Deep Learning (LSTM) technology. Designed to exploit short-term market inefficiencies, the algorithm scans the market in real time to identify high-probability liquidity zones and statistical mean reversion opportunities.
Using a high-performance ONNX inference engine, the system processes large amounts of market data to detect patterns that are often invisible to discretionary traders. The result is a fast, disciplined and data-driven trading approach that aims to capture consistent opportunities across major Forex pairs.
The strategy operates 100% algorithmically, removing emotions and ensuring strict rule-based execution.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
24
92%
719
69%
89%
1.44
1.14
EUR
EUR
26%
1:200