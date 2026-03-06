- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
721
盈利交易:
502 (69.62%)
亏损交易:
219 (30.37%)
最好交易:
152.85 EUR
最差交易:
-255.57 EUR
毛利:
2 678.16 EUR (75 230 pips)
毛利亏损:
-1 858.18 EUR (58 059 pips)
最大连续赢利:
15 (40.33 EUR)
最大连续盈利:
153.58 EUR (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
88.65%
最大入金加载:
106.28%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.10
长期交易:
332 (46.05%)
短期交易:
389 (53.95%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.14 EUR
平均利润:
5.33 EUR
平均损失:
-8.48 EUR
最大连续失误:
6 (-745.98 EUR)
最大连续亏损:
-745.98 EUR (6)
每月增长:
3.08%
年度预测:
40.14%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
3.08 EUR
最大值:
746.03 EUR (18.72%)
相对跌幅:
结余:
18.75% (747.50 EUR)
净值:
26.10% (1 008.59 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|EURCAD
|104
|EURUSD
|74
|GBPAUD
|71
|NZDUSD
|63
|CHFJPY
|60
|AUDCHF
|57
|AUDNZD
|41
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|34
|NZDCHF
|25
|EURGBP
|14
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|9
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|406
|EURCAD
|312
|EURUSD
|-650
|GBPAUD
|82
|NZDUSD
|171
|CHFJPY
|149
|AUDCHF
|118
|AUDNZD
|43
|USDCAD
|49
|AUDCAD
|64
|NZDCHF
|118
|EURGBP
|31
|GBPNZD
|35
|EURCHF
|7
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6.9K
|EURCAD
|3.4K
|EURUSD
|-5.8K
|GBPAUD
|-1.6K
|NZDUSD
|2.9K
|CHFJPY
|2.4K
|AUDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|558
|NZDCHF
|1.2K
|EURGBP
|559
|GBPNZD
|2.3K
|EURCHF
|168
|CADJPY
|75
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.85 EUR
最差交易: -256 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +40.33 EUR
最大连续亏损: -745.98 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
Darwinex-Live
|0.23 × 4253
|
VTMarkets-Live
|0.25 × 32
|
VantageFXInternational-Live
|0.28 × 18
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 174
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 394
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|1.61 × 33
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.48 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.27 × 234
|
XMGlobal-MT5 2
|3.38 × 32
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 3
This strategy is a fully automated M15 Forex trading system powered by advanced Deep Learning (LSTM) technology. Designed to exploit short-term market inefficiencies, the algorithm scans the market in real time to identify high-probability liquidity zones and statistical mean reversion opportunities.
Using a high-performance ONNX inference engine, the system processes large amounts of market data to detect patterns that are often invisible to discretionary traders. The result is a fast, disciplined and data-driven trading approach that aims to capture consistent opportunities across major Forex pairs.
The strategy operates 100% algorithmically, removing emotions and ensuring strict rule-based execution.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
26%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
24
92%
721
69%
89%
1.44
1.14
EUR
EUR
26%
1:200