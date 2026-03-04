- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
186 (59.23%)
Убыточных трейдов:
128 (40.76%)
Лучший трейд:
146.38 USD
Худший трейд:
-59.36 USD
Общая прибыль:
4 602.13 USD (432 593 pips)
Общий убыток:
-2 731.46 USD (262 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (269.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
30.22%
Макс. загрузка депозита:
8.32%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.14
Длинных трейдов:
163 (51.91%)
Коротких трейдов:
151 (48.09%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
5.96 USD
Средняя прибыль:
24.74 USD
Средний убыток:
-21.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-99.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.12 USD (5)
Прирост в месяц:
8.26%
Годовой прогноз:
100.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.38 USD
Максимальная:
229.93 USD (8.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.14% (167.36 USD)
По эквити:
12.04% (198.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|314
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|170K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +146.38 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +269.62 USD
Макс. убыток в серии: -99.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Generate controlled returns with an AI-assisted, risk-diversified and Gold-optimized EA.
GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD.
[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]
After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions.
Why choose this EA?
Dynamic multi-strategy approach
- Advanced market regime detection for optimal strategy selection
- Five distinct trading strategies tailored for these market regimes
- Symmetric algorithmic rules for both buy and sell signals
Risk diversification
- Multiple timeframe analysis (M5 to H1)
- Five uncorrelated strategies reducing overall portfolio risk
- Dynamic risk adjustment based on market conditions
- Stop-loss protection on all positions
Advanced AI Risk Management
- Powered by Grok Large Language Model with live web search
- Real-time macro analysis and news event monitoring
- Daily trend forecasts with detailed reasoning
Gold-optimized performance
- Specifically designed for XAUUSD CFD trading
- Capitalizes on Gold's unique volatility characteristics
- Multiple strategies tailored for Gold's price behavior
Highest ethical backtesting & Trustworthy live performance
- 100% qualitative data with no omissions
- Zero manipulation of historical stop losses or take profits
- No overfitting
- Regular comparison of the Live Signal with the Backtests to check their alignment
Proximate and constant support
- Whatever your expertise, we are backing you to immediately go to market with our EA
Prop Firm Support
Before purchasing, verify your Prop Firm rules and challenge limitations, which could include:
- Holding positions overnight
- Simultaneous trades
- Trading during the news
- High Frequency Trading
- ...
In all cases, we will deliver the corresponding set file for you.
Backtest & Setup Guide
- EA launching asset and Time frame: XAUUSD | M5
- Strategy Timeframes: M5, M15, M30, H1
- Backtest History: High-quality tick data
- Tested period: 2017-2025, Every Tick
- Out of Sample: since 2023
- Minimum / Recommended deposit: $500 / $2000
- Preferred Broker: ICMarkets
Risk Warning
- Be aware of the risks before purchasing this Expert Advisor
- Past performance is not a guarantee of future profitability
- No trading system can win 100% of the time
- Check our post How not to be fooled when you buy an algo
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
189%
1
3.9K
USD
USD
2.9K
USD
USD
31
98%
314
59%
30%
1.68
5.96
USD
USD
12%
1:100