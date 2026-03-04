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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldZILLA AI Medium Risk
Christophe Pa Trouillas

GoldZILLA AI Medium Risk

Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas

Christophe Pa Trouillas

4.6 (107)
👨‍💻 О HAC
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MetaSignalsPro возглавляет команда профессиональных системных трейдеров и риск-менеджеров с более чем 15-летним опытом реальной торговли.
22 продукта 8 сигналов 1 тема 24 комментария
0 отзывов
Надежность
31 неделя
1 / 3.9K USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 189%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
186 (59.23%)
Убыточных трейдов:
128 (40.76%)
Лучший трейд:
146.38 USD
Худший трейд:
-59.36 USD
Общая прибыль:
4 602.13 USD (432 593 pips)
Общий убыток:
-2 731.46 USD (262 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (269.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
30.22%
Макс. загрузка депозита:
8.32%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
8.14
Длинных трейдов:
163 (51.91%)
Коротких трейдов:
151 (48.09%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
5.96 USD
Средняя прибыль:
24.74 USD
Средний убыток:
-21.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-99.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.12 USD (5)
Прирост в месяц:
8.26%
Годовой прогноз:
100.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.38 USD
Максимальная:
229.93 USD (8.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.14% (167.36 USD)
По эквити:
12.04% (198.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 170K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.38 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +269.62 USD
Макс. убыток в серии: -99.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Generate controlled returns with an AI-assisted, risk-diversified and Gold-optimized EA.

GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD.

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]

After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions.

Why choose this EA?

Dynamic multi-strategy approach

  • Advanced market regime detection for optimal strategy selection
  • Five distinct trading strategies tailored for these market regimes
  • Symmetric algorithmic rules for both buy and sell signals

Risk diversification

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  • Five uncorrelated strategies reducing overall portfolio risk
  • Dynamic risk adjustment based on market conditions
  • Stop-loss protection on all positions

Advanced AI Risk Management

  • Powered by Grok Large Language Model with live web search
  • Real-time macro analysis and news event monitoring
  • Daily trend forecasts with detailed reasoning

Gold-optimized performance

  • Specifically designed for XAUUSD CFD trading
  • Capitalizes on Gold's unique volatility characteristics
  • Multiple strategies tailored for Gold's price behavior

Highest ethical backtesting & Trustworthy live performance

  • 100% qualitative data with no omissions
  • Zero manipulation of historical stop losses or take profits
  • No overfitting
  • Regular comparison of the Live Signal with the Backtests to check their alignment

Proximate and constant support

  • Whatever your expertise, we are backing you to immediately go to market with our EA


Prop Firm Support

Before purchasing, verify your Prop Firm rules and challenge limitations, which could include:

  • Holding positions overnight
  • Simultaneous trades
  • Trading during the news
  • High Frequency Trading
  • ...

In all cases, we will deliver the corresponding set file for you.


Backtest & Setup Guide

  • EA launching asset and Time frame: XAUUSD | M5
  • Strategy Timeframes: M5, M15, M30, H1
  • Backtest History: High-quality tick data
  • Tested period: 2017-2025, Every Tick
  • Out of Sample: since 2023
  • Minimum / Recommended deposit: $500 / $2000
  • Preferred Broker: ICMarkets

Risk Warning

  • Be aware of the risks before purchasing this Expert Advisor
  • Past performance is not a guarantee of future profitability
  • No trading system can win 100% of the time
  • Check our post How not to be fooled when you buy an algo

Нет отзывов
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.42% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 20:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 19:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 15:07
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.58% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 03:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 18:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 03:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.14 15:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.12 19:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 13:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.20 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldZILLA AI Medium Risk
99 USD в месяц
189%
1
3.9K
USD
2.9K
USD
31
98%
314
59%
30%
1.68
5.96
USD
12%
1:100
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