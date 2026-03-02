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Сигналы / MetaTrader 5 / Pulse Trend Algo
Thang Chu

Pulse Trend Algo

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 247
Прибыльных трейдов:
626 (50.20%)
Убыточных трейдов:
621 (49.80%)
Лучший трейд:
329.76 USD
Худший трейд:
-163.50 USD
Общая прибыль:
9 750.97 USD (1 901 086 pips)
Общий убыток:
-8 038.07 USD (2 007 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (168.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
329.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.13%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
856 (68.64%)
Коротких трейдов:
391 (31.36%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
15.58 USD
Средний убыток:
-12.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-71.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.72 USD (2)
Прирост в месяц:
28.01%
Годовой прогноз:
339.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.00 USD
Максимальная:
479.02 USD (31.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.84% (150.67 USD)
По эквити:
7.14% (217.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 420
XAUUSD 191
GBPJPY 150
CADJPY 117
EURJPY 77
XAUJPY 69
BTCUSD 69
USTEC 41
US30 33
XBRUSD 33
DE40 24
XAGUSD 19
JP225 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 342
XAUUSD 450
GBPJPY -6
CADJPY -76
EURJPY -42
XAUJPY 587
BTCUSD -174
USTEC 57
US30 67
XBRUSD 404
DE40 -33
XAGUSD 103
JP225 34
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 18K
XAUUSD 47K
GBPJPY -1.5K
CADJPY -1.6K
EURJPY -995
XAUJPY 92K
BTCUSD -464K
USTEC 57K
US30 68K
XBRUSD 800
DE40 -29K
XAGUSD 4.7K
JP225 103K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +329.76 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +168.11 USD
Макс. убыток в серии: -71.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
2.10 × 188
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
еще 2...
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https://www.mql5.com/en/market/product/109018
Нет отзывов
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.69% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pulse Trend Algo
50 USD в месяц
60%
0
0
USD
3.8K
USD
65
99%
1 247
50%
66%
1.21
1.37
USD
19%
1:500
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