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Всего трейдов:
1 247
Прибыльных трейдов:
626 (50.20%)
Убыточных трейдов:
621 (49.80%)
Лучший трейд:
329.76 USD
Худший трейд:
-163.50 USD
Общая прибыль:
9 750.97 USD (1 901 086 pips)
Общий убыток:
-8 038.07 USD (2 007 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (168.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
329.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.13%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
856 (68.64%)
Коротких трейдов:
391 (31.36%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
15.58 USD
Средний убыток:
-12.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-71.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.72 USD (2)
Прирост в месяц:
28.01%
Годовой прогноз:
339.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.00 USD
Максимальная:
479.02 USD (31.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.84% (150.67 USD)
По эквити:
7.14% (217.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|420
|XAUUSD
|191
|GBPJPY
|150
|CADJPY
|117
|EURJPY
|77
|XAUJPY
|69
|BTCUSD
|69
|USTEC
|41
|US30
|33
|XBRUSD
|33
|DE40
|24
|XAGUSD
|19
|JP225
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|342
|XAUUSD
|450
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-76
|EURJPY
|-42
|XAUJPY
|587
|BTCUSD
|-174
|USTEC
|57
|US30
|67
|XBRUSD
|404
|DE40
|-33
|XAGUSD
|103
|JP225
|34
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|18K
|XAUUSD
|47K
|GBPJPY
|-1.5K
|CADJPY
|-1.6K
|EURJPY
|-995
|XAUJPY
|92K
|BTCUSD
|-464K
|USTEC
|57K
|US30
|68K
|XBRUSD
|800
|DE40
|-29K
|XAGUSD
|4.7K
|JP225
|103K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +329.76 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +168.11 USD
Макс. убыток в серии: -71.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.10 × 188
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.96 × 154
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
60%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
65
99%
1 247
50%
66%
1.21
1.37
USD
USD
19%
1:500