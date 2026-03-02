- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 274
盈利交易:
636 (49.92%)
亏损交易:
638 (50.08%)
最好交易:
329.76 USD
最差交易:
-163.50 USD
毛利:
9 959.18 USD (2 048 049 pips)
毛利亏损:
-8 363.36 USD (2 122 334 pips)
最大连续赢利:
17 (168.11 USD)
最大连续盈利:
329.76 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.14%
最大入金加载:
5.57%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.33
长期交易:
877 (68.84%)
短期交易:
397 (31.16%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
15.66 USD
平均损失:
-13.11 USD
最大连续失误:
16 (-71.41 USD)
最大连续亏损:
-193.72 USD (2)
每月增长:
18.36%
年度预测:
222.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
151.00 USD
最大值:
479.02 USD (31.71%)
相对跌幅:
结余:
18.84% (150.67 USD)
净值:
7.14% (217.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|424
|XAUUSD
|195
|GBPJPY
|150
|CADJPY
|117
|EURJPY
|77
|BTCUSD
|73
|XAUJPY
|70
|USTEC
|43
|US30
|37
|XBRUSD
|36
|DE40
|26
|XAGUSD
|21
|JP225
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|317
|XAUUSD
|408
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-76
|EURJPY
|-42
|BTCUSD
|-246
|XAUJPY
|665
|USTEC
|64
|US30
|102
|XBRUSD
|304
|DE40
|-33
|XAGUSD
|51
|JP225
|88
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|17K
|XAUUSD
|42K
|GBPJPY
|-1.5K
|CADJPY
|-1.6K
|EURJPY
|-995
|BTCUSD
|-559K
|XAUJPY
|104K
|USTEC
|56K
|US30
|85K
|XBRUSD
|599
|DE40
|-29K
|XAGUSD
|2.1K
|JP225
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +329.76 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +168.11 USD
最大连续亏损: -71.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.10 × 188
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.96 × 154
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
55%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
65
99%
1 274
49%
67%
1.19
1.25
USD
USD
19%
1:500