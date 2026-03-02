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Thang Chu

Pulse Trend Algo

Thang Chu
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Thang Chu

4.2 (11)
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交易:
1 274
盈利交易:
636 (49.92%)
亏损交易:
638 (50.08%)
最好交易:
329.76 USD
最差交易:
-163.50 USD
毛利:
9 959.18 USD (2 048 049 pips)
毛利亏损:
-8 363.36 USD (2 122 334 pips)
最大连续赢利:
17 (168.11 USD)
最大连续盈利:
329.76 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.14%
最大入金加载:
5.57%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.33
长期交易:
877 (68.84%)
短期交易:
397 (31.16%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
15.66 USD
平均损失:
-13.11 USD
最大连续失误:
16 (-71.41 USD)
最大连续亏损:
-193.72 USD (2)
每月增长:
18.36%
年度预测:
222.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
151.00 USD
最大值:
479.02 USD (31.71%)
相对跌幅:
结余:
18.84% (150.67 USD)
净值:
7.14% (217.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 424
XAUUSD 195
GBPJPY 150
CADJPY 117
EURJPY 77
BTCUSD 73
XAUJPY 70
USTEC 43
US30 37
XBRUSD 36
DE40 26
XAGUSD 21
JP225 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 317
XAUUSD 408
GBPJPY -6
CADJPY -76
EURJPY -42
BTCUSD -246
XAUJPY 665
USTEC 64
US30 102
XBRUSD 304
DE40 -33
XAGUSD 51
JP225 88
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 17K
XAUUSD 42K
GBPJPY -1.5K
CADJPY -1.6K
EURJPY -995
BTCUSD -559K
XAUJPY 104K
USTEC 56K
US30 85K
XBRUSD 599
DE40 -29K
XAGUSD 2.1K
JP225 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +329.76 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +168.11 USD
最大连续亏损: -71.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
2.10 × 188
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
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2026.03.02 19:20
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USD
65
99%
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49%
67%
1.19
1.25
USD
19%
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